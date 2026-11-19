Dalla nuova serie di Harry Potter al ritorno di Emily in Paris, passando per thriller, grandi classici della letteratura, commedie e produzioni italiane. Dicembre 2026 si annuncia particolarmente ricco di appuntamenti televisivi, con numerose novità sulle principali piattaforme di streaming. Tra i titoli più attesi figurano il nuovo adattamento di Orgoglio e pregiudizio, lo spin-off di Tulsa King con Samuel L. Jackson e l’ultima stagione di Maxton Hall. Spazio anche a Luca Zingaretti, protagonista di una nuova commedia italiana, e alle indagini di Only Murders in the Building. Abbiamo selezionato 15 serie in prima visione o con nuove stagioni in arrivo durante dicembre, indicando per ciascuna il titolo utilizzato in Italia, la data di uscita e la piattaforma sulla quale seguirla.

1. Trinity – Netflix, dal 1° dicembre

Un thriller politico ad alta tensione firmato da Jed Mercurio, già creatore di Bodyguard e Line of Duty. Gugu Mbatha-Raw interpreta Katherine Decker, ufficiale di un sottomarino nucleare statunitense coinvolta in una pericolosa operazione segreta. Al suo fianco Richard Madden, nei panni del segretario alla Difesa Webb Preston, uomo affascinante ma dalle intenzioni difficili da decifrare. Katherine dovrà capire se il piano che le viene proposto rappresenta una possibilità per scongiurare una guerra mondiale oppure nasconde una minaccia ancora più grave. La prima stagione comprende sette episodi.

2. Il capo perfetto – Netflix, dal 2 dicembre

Luca Zingaretti torna protagonista di una serie italiana, questa volta nei panni di Giulio Zagni, imprenditore della Motor Valley emiliana alla guida di una fabbrica di volanti per automobili. Abituato a controllare ogni aspetto dell’azienda e della propria famiglia, Giulio si considera un dirigente impeccabile, sempre capace di risolvere i problemi degli altri. Ma una serie di imprevisti mette in discussione tutte le sue certezze. La commedia, composta da sei episodi, è ispirata al film spagnolo Il capo perfetto con Javier Bardem. Nel cast anche Francesco Colella, Giovanni Esposito e Alessia Giuliani.

3. Carl Hiaasen’s Bad Monkey, stagione 2 – Apple TV, dal 2 dicembre

Vince Vaughn torna a interpretare Andrew Yancy, ex detective della Florida finito a lavorare come ispettore sanitario. La seconda stagione propone una nuova vicenda criminale ambientata tra paesaggi tropicali, personaggi eccentrici e affari poco puliti. Dopo aver assistito a un omicidio, Yancy viene coinvolto in un’indagine che potrebbe offrirgli l’occasione di recuperare il distintivo. La serie, creata da Bill Lawrence, mescola investigazione, ironia e atmosfere noir. Tra i nuovi interpreti figurano John Malkovich e Yvonne Strahovski. Gli episodi saranno distribuiti settimanalmente.

4. Orgoglio e pregiudizio – Netflix, dal 3 dicembre

Il capolavoro di Jane Austen torna sul piccolo schermo con una nuova miniserie in sei episodi. Emma Corrin interpreta Elizabeth Bennet, mentre Jack Lowden veste i panni dell’enigmatico signor Darcy. Olivia Colman e Rufus Sewell interpretano i genitori della protagonista. La sceneggiatura è affidata alla scrittrice Dolly Alderton, che propone una nuova lettura dei rapporti familiari e delle convenzioni sociali dell’Inghilterra dell’Ottocento. Al centro rimangono l’amore, le differenze di classe e il difficile percorso di due persone costrette a superare i propri pregiudizi. Nel cast anche Louis Partridge e Daryl McCormack.

5. Tommy & Tuppence – Sky e NOW, dal 5 dicembre

Una nuova interpretazione dei celebri investigatori creati da Agatha Christie, questa volta trasportati in un’ambientazione contemporanea. Antonia Thomas e Josh Dylan interpretano Tuppence e Tommy, una coppia che alterna complicazioni sentimentali e indagini su misteri apparentemente irrisolvibili. Al loro fianco compare Imelda Staunton, nel ruolo della zia Ada. La miniserie di sei episodi combina suspense, humour britannico e intrecci investigativi, mantenendo lo spirito dei racconti originali ma adattandolo a un pubblico moderno. In Italia sarà proposta da Sky Investigation e NOW.

6. Soy Luna: Di nuovo in pista – Disney+, dal 5 dicembre

Dopo anni di assenza, Luna torna a indossare i pattini e a confrontarsi con il mondo che l’ha resa famosa. Karol Sevilla riprende il ruolo della protagonista, affiancata da Michael Ronda e Ruggero Pasquarelli. La nuova stagione, composta da dodici episodi, racconta il ritorno al Jam & Roller, tra nuove canzoni, vecchie amicizie, rivalità e complicazioni sentimentali. Un misterioso incidente e le manovre di un antagonista metteranno alla prova la determinazione di Luna. Disney+ renderà disponibili tutti gli episodi contemporaneamente, permettendo di seguire l’intera avventura durante le vacanze natalizie.

7. Only Murders in the Building, stagione 6 – Disney+, dall’8 dicembre

Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez tornano a indagare, ma questa volta lasciano New York per Londra. Charles, Oliver e Mabel devono ricostruire le circostanze della morte di Cinda Canning, la celebre podcaster interpretata da Tina Fey. La trasferta britannica porta nuovi sospetti, ambientazioni e personaggi, con un cast di ospiti particolarmente prestigioso: Olivia Colman, David Tennant, Martin Freeman, Nicola Coughlan e Meryl Streep. La sesta stagione conserva la formula che ha reso celebre la serie, alternando commedia e indagine poliziesca. I nuovi episodi arriveranno ogni martedì.

8. Maxton Hall – Il mondo tra di noi, stagione 3 – Prime Video, dal 9 dicembre

Arriva al capitolo conclusivo la storia d’amore tra Ruby Bell e James Beaufort, protagonisti della serie tedesca tratta dai romanzi di Mona Kasten. Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung tornano nei rispettivi ruoli per una stagione che metterà alla prova il loro rapporto. Ruby è stata sospesa dal prestigioso college e rischia di perdere la possibilità di frequentare Oxford. James cerca di aiutarla, ma nuovi segreti familiari complicano la situazione. La terza stagione sarà anche l’ultima, con sei episodi distribuiti in tre appuntamenti: il 9, 16 e 23 dicembre.

9. L’omicidio di JonBenét Ramsey – Netflix, dal 10 dicembre

Una miniserie drammatica dedicata a uno dei casi di cronaca nera più discussi degli Stati Uniti. Il 26 dicembre 1996, a Boulder, in Colorado, venne ritrovato il corpo della piccola JonBenét Ramsey, di appena sei anni. Il delitto è rimasto irrisolto e ha alimentato per decenni indagini e interrogativi. Melissa McCarthy e Clive Owen interpretano i genitori della bambina, Patsy e John Ramsey. La ricostruzione attraversa la vita familiare precedente alla tragedia e le successive indagini, raccontando anche l’enorme pressione mediatica esercitata sulla famiglia. I genitori hanno sempre negato qualsiasi responsabilità e furono scagionati dai procuratori nel 2008 sulla base delle prove genetiche allora disponibili.

10. King & Conqueror – Sky e NOW, dal 15 dicembre

La storia inglese dell’XI secolo diventa il terreno di un grande dramma televisivo. James Norton interpreta Harold del Wessex, mentre Nikolaj Coster-Waldau, conosciuto per Il Trono di Spade, veste i panni di Guglielmo di Normandia. I due uomini, inizialmente alleati, si trasformano progressivamente in avversari, fino allo scontro decisivo per il trono d’Inghilterra nella battaglia di Hastings del 1066. La produzione britannica comprende otto episodi e racconta rivalità familiari, tradimenti, alleanze politiche e ambizioni personali. In Italia sarà trasmessa su Sky Atlantic e disponibile in streaming su NOW.

11. Una nuova terra – Netflix, dal 17 dicembre

Ispirata alla raccolta di racconti di Jhumpa Lahiri, questa nuova serie racconta le vicende di una comunità indo-americana nel Massachusetts. Freida Pinto interpreta Parul Chaudhury, una donna che, dopo aver ricevuto una diagnosi di tumore, decide di trasferirsi con la famiglia dall’India a Cambridge, dove aveva trascorso gli anni universitari. Qui ritrova Amit, un amore del passato mai completamente dimenticato. Il loro incontro riapre questioni sentimentali e familiari rimaste in sospeso. La serie affronta i temi dell’identità, dell’immigrazione, delle aspettative sociali e delle scelte personali attraverso otto episodi.

12. Frisco King – Paramount+, dal 18 dicembre

Samuel L. Jackson è il protagonista dello spin-off di Tulsa King, la serie criminale di successo con Sylvester Stallone. L’attore interpreta Russell Lee Washington, soprannominato Lee, un gangster che decide di costruire una propria organizzazione a Frisco, in Texas. Per riuscirci riunisce una squadra di collaboratori decisamente fuori dagli schemi, trasformando piccoli affari illegali in un’attività sempre più ambiziosa. La produzione è legata all’universo televisivo creato da Taylor Sheridan e prevede anche alcune apparizioni di Stallone. Il debutto internazionale è fissato al 18 dicembre su Paramount+, data riportata anche nei calendari italiani, in attesa di conferma definitiva per il nostro Paese.

13. Emily in Paris, stagione 6 – Netflix, dal 24 dicembre

La vigilia di Natale segna il ritorno di Lily Collins nei panni di Emily Cooper, ma anche l’inizio dell’ultima stagione della popolare commedia romantica. Dopo anni trascorsi tra Parigi, Roma e nuove opportunità professionali, Emily dovrà prendere decisioni importanti sul proprio futuro. Le vicende sentimentali si intrecciano ancora una volta con il lavoro, mentre la storia si sposta anche in Grecia e a Monaco. Tornano Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park e Lucas Bravo, insieme a Minnie Driver. La sesta stagione chiuderà definitivamente la serie creata da Darren Star, chiamata a dare una conclusione alle relazioni e alle ambizioni della protagonista.

14. Harry Potter e la pietra filosofale – HBO Max, dal 25 dicembre

È probabilmente l’evento televisivo più atteso del Natale 2026. Il giorno di Natale debutta la nuova serie HBO dedicata al giovane mago creato da J.K. Rowling, con una prima stagione che adatta il romanzo Harry Potter e la pietra filosofale. Dominic McLaughlin interpreta Harry, affiancato da Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger e Alastair Stout in quello di Ron Weasley. Tra gli interpreti adulti figurano John Lithgow come Albus Silente, Janet McTeer come Minerva McGranitt, Nick Frost come Hagrid e Paapa Essiedu come Severus Piton. Il progetto punta a raccontare tutti e sette i romanzi attraverso diverse stagioni, dedicando maggiore spazio ai personaggi e alle vicende rispetto agli adattamenti cinematografici. In Italia sarà disponibile su HBO Max, con il debutto della prima puntata il 25 dicembre.

15. The Other Bennet Sister – Orgoglio e riscatto – Sky e NOW, dal 26 dicembre

Dopo il successo della prima parte, la serie britannica dedicata a Mary Bennet torna con tre episodi speciali natalizi. Ella Bruccoleri interpreta nuovamente la sorella meno appariscente della famiglia raccontata da Jane Austen, che ora deve affrontare una nuova fase della propria esistenza. Dopo il matrimonio con Tom Hayward, Mary scopre che conciliare l’amore con il desiderio di indipendenza può essere più complicato del previsto. L’arrivo inatteso di Caroline Bingley aggiunge ulteriori problemi alla sua vita. Gli episodi saranno trasmessi in Italia su Sky Serie e NOW a partire dal 26 dicembre, con la programmazione che proseguirà fino ai primi giorni di gennaio.

Dalle grandi produzioni internazionali alle storie più intime, il Natale 2026 offrirà dunque un calendario ricco di alternative per gli appassionati di serie TV. Netflix concentra numerose novità nella prima metà del mese, Disney+ punta sul ritorno di titoli popolari, Prime Video saluta Maxton Hall, mentre HBO Max sceglie proprio il 25 dicembre per riportare il pubblico a Hogwarts. Tra thriller, romanticismo, misteri e commedie, le vacanze natalizie saranno l’occasione per scoprire nuove storie e ritrovare alcuni dei personaggi più amati della televisione.