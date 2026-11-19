Umberto Baldo

C’è una cosa che mi ha sempre lasciato perplesso nel rapporto tra gli italiani e le regole: siamo bravissimi a pretendere che gli altri le rispettino; un po’ meno entusiasti quando tocca a noi.

Naturalmente non siamo tutti così.

Ma basta guardarsi intorno per accorgersi che, in questo Paese, la legalità viene spesso considerata una faccenda negoziabile.

Una regola da rispettare quando conviene, da interpretare quando disturba e, nei casi più fortunati, da aggirare in attesa che qualcuno trovi il modo di sistemare le cose.

Il condono edilizio è una delle manifestazioni più evidenti di questa cultura.

Non parlo delle piccole irregolarità formali, di quelle situazioni nelle quali una burocrazia complicata può trasformare una sciocchezza in un calvario amministrativo.

Parlo del principio generale: costruire senza rispettare le norme, realizzare opere senza le necessarie autorizzazioni e poi aspettare che lo Stato, prima o poi, trovi una soluzione per regolarizzare ciò che è stato fatto in violazione della legge.

E ogni volta la politica riesce a confezionare il tutto con un nome rassicurante: pace edilizia, salva-casa, regolarizzazione.

Parole che sembrano fatte apposta per far dimenticare che, all’origine, c’è una violazione delle regole.

Adesso, proprio in questi giorni, si torna a parlare di nuove possibilità di sanatoria, e di riapertura di vecchie pratiche da inserire in Finanziaria.

E nel dibattito compaiono balconi, finestre, verande, piccoli ampliamenti.

La famosa “verandina”, insomma, che sembra quasi un innocuo peccato domestico.

Ma il punto non è la verandina.

Il punto è il principio che si afferma ogni volta che si interviene per sanare ciò che è stato realizzato senza rispettare le regole.

Ogni condono edilizio non si limita a cancellare una violazione del passato.

Contribuisce a rendere meno credibile la legge per il futuro.

Perché il cittadino che ha rispettato le norme, ha chiesto i permessi, ha sostenuto le spese e magari ha atteso mesi o anni per ottenere un’autorizzazione, dovrebbe accettare serenamente che chi quelle regole le ha ignorate possa essere premiato con una sanatoria?

La domanda è semplice, e non ha bisogno di grandi trattati di diritto: perché dovrei continuare a rispettare le regole, se chi non lo fa può ottenere un trattamento di favore?

E qui arriviamo al vero problema, che è assai più serio di una questione urbanistica.

Un Paese nel quale la legge viene periodicamente sospesa per premiare chi non l’ha rispettata finisce inevitabilmente per perdere il rispetto della legge.

Il danno non riguarda soltanto il territorio, il paesaggio o la sicurezza degli edifici.

Riguarda la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e l’idea stessa che le regole siano uguali per tutti.

Perché quando si crea una corsia di favore per chi ha violato la legge, si finisce per penalizzare proprio chi l’ha rispettata.

E non è una questione di destra o di sinistra.

È una questione di civiltà giuridica.

I condoni edilizi li hanno fatti governi di colori diversi. Cambiano i nomi, cambiano le giustificazioni, ma il messaggio resta lo stesso.

La politica, quando ritiene che possa portare consenso, è disposta a trasformare una violazione in una posizione sanabile.

E così, provvedimento dopo provvedimento, si alimenta l’idea che la legge non sia una regola stabile, ma una disposizione provvisoria, destinata a essere modificata quando il numero dei trasgressori diventa politicamente rilevante.

E qui emerge una delle debolezze più gravi della nostra classe dirigente: la scarsa considerazione per il valore delle regole, e per le conseguenze delle proprie decisioni.

Una classe dirigente che conosce benissimo il problema, che sa quanto sia difficile costruire una cultura della legalità, ma che non esita a sacrificarla quando intravede la possibilità di raccogliere qualche voto in più.

Non è ingenuità, non è distrazione, non è neppure soltanto un calcolo politico.

È una precisa scelta di responsabilità.

Perché chi governa dovrebbe avere il dovere di educare al rispetto delle regole, non di alimentare l’aspettativa che prima o poi arriverà una sanatoria a sistemare tutto.

E quando questo comportamento diventa un’abitudine trasversale, non siamo più davanti a qualche politico che cerca il consenso facile.

Siamo davanti a un problema di QUALITA’ MORALE della classe dirigente.

E su questo non credo ci sia molto da essere indulgenti.

Non si tratta, naturalmente, di ignorare i problemi reali.

La legislazione edilizia può essere complicata, le procedure possono essere lente, gli uffici possono accumulare ritardi insostenibili.

E ci sono situazioni nelle quali una difformità non ha nulla a che vedere con una speculazione edilizia.

Ma la risposta a questi problemi dovrebbe essere una normativa più chiara, procedure più semplici ed un’amministrazione capace di decidere in tempi ragionevoli.

Non l’ennesimo colpo di spugna.

Perché uno Stato serio deve essere in grado di distinguere tra un errore amministrativo ed una violazione deliberata, tra una piccola difformità ed un abuso che compromette il territorio o mette a rischio la sicurezza delle persone.

Ma soprattutto deve essere credibile quando afferma che le regole vanno rispettate.

La legalità non può essere una concessione della maggioranza parlamentare del momento.

Perché uno Stato che periodicamente perdona chi ha violato le sue leggi finisce per insegnare ai cittadini una lezione assai pericolosa: rispettarle è un dovere, ma non necessariamente un buon affare.

E quando il rispetto della legge diventa una scelta economicamente svantaggiosa, non è soltanto la legalità a essere in crisi.

È lo Stato stesso.

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