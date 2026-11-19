Un’oca ferita da un dardo, probabilmente scagliato con una balestra, è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco nel pomeriggio a Polesella, in provincia di Rovigo. L’animale è stato trovato ancora vivo lungo il canale che costeggia via Tasso, con il proiettile conficcato nel corpo.

L’intervento è scattato poco dopo le 14, quando la squadra dei Vigili del Fuoco di Rovigo è stata chiamata dalla Polizia Provinciale per procedere al recupero dell’animale ferito.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno individuato l’oca e constatato la presenza del dardo, che nonostante la ferita non ne aveva provocato la morte. I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto a recuperare l’animale, mettendolo in sicurezza.

L’oca è stata successivamente affidata al personale incaricato, che provvederà a garantirle le cure necessarie. Resta da chiarire chi abbia scagliato il dardo e in quali circostanze l’animale sia stato colpito.