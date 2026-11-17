Alte, 17 novembre 2026 – Una donna di circa sessant’anni è rimasta gravemente ustionata questa mattina, 17 novembre, intorno alle 11.30, in una casa di via Fermi, ad Alte di Montecchio Maggiore. Secondo quanto ricostruito, stava cercando di accendere la stufa usando dell’alcol quando un ritorno di fiamma l’ha investita.

Soccorsa dal Suem, è stata portata d’urgenza all’ospedale di Vicenza e ricoverata in rianimazione. Poi è stata trasferita al Centro grandi ustioni di Verona.