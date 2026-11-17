Bassano, 17 novembre 2026 – Nel fine settimana i carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno intensificato i controlli contro i reati comuni e il disturbo alla quiete, con diversi interventi legati all’alcol.

Due automobilisti sono stati denunciati a piede libero per guida in stato di ebbrezza. Un 34enne vicentino, fermato a Tezze sul Brenta dai militari della Stazione di Rosà, aveva un tasso alcolemico di 1,53 grammi per litro: patente ritirata e auto sequestrata in vista della confisca. Un 25enne di Nove, controllato a Bassano dalla Radiomobile, è risultato a 1,31 g/l e ha perso la patente.

Sanzionati per ubriachezza una 42enne trevigiana, trovata in evidente stato di alterazione a Cassola, in galleria Firenze, e un 34enne del Burkina Faso, fermato a Bassano su richiesta di intervento.

Denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale un 38enne marocchino, residente nel Bassanese. Nel quartiere Pré, su segnalazione dell’ex compagna, che ne aveva riferito lo stato di alterazione, ha insultato e minacciato più volte i carabinieri, tentando anche di aggredirli senza riuscirci. È stato messo in sicurezza e portato in caserma, dove gli è stata contestata anche l’ubriachezza.