La sinistra gli ritira il simbolo, la destra radicale gli esprime solidarietà e gli offre persino un posto alle proprie iniziative sulla sicurezza. La vicenda di Alaeddine Kaabouri, consigliere comunale di Thiene ormai in rotta con Alleanza Verdi Sinistra, assume contorni politicamente singolari dopo l’intervento del Movimento Italia Sociale di Vicenza.

Con un comunicato diffuso martedì 17 novembre, la formazione della destra radicale prende apertamente le difese del consigliere, contestando la decisione di Sinistra Italiana ed Europa Verde di impedirgli di utilizzare il simbolo di Avs in Consiglio comunale.

A firmare la nota è Gian Luca Deghenghi, portavoce del Movimento Italia Sociale Vicenza, che definisce Kaabouri vittima di censura e arriva a ipotizzare una componente razzista nella scelta del suo ormai ex schieramento politico.

La rottura tra Kaabouri e Alleanza Verdi Sinistra

La separazione è arrivata dopo mesi di contrasti. Secondo la ricostruzione della segreteria provinciale di Sinistra Italiana, i rapporti con Kaabouri si erano progressivamente deteriorati per divergenze politiche, modalità comunicative giudicate inadeguate e ripetuti tentativi di confronto rimasti senza risultati.

Tra gli episodi contestati figura la volontà di organizzare una manifestazione a sostegno della Palestina il 7 ottobre, iniziativa considerata politicamente inopportuna dalla segreteria e successivamente vietata dalla Questura.

La frattura si è aggravata con le prese di posizione del consigliere sul caso Youssef Siher. Sinistra Italiana ha spiegato di aver condiviso un primo intervento contro la sua incarcerazione, prendendo invece le distanze dal successivo messaggio con cui Kaabouri dichiarava di identificarsi con lui.

A pesare sulla decisione anche la mancata partecipazione del consigliere a una riunione convocata il 5 novembre per chiarire le divergenze.

Kaabouri ha respinto le contestazioni, denunciando quello che considera un atteggiamento discriminatorio legato anche alla propria fede musulmana. Ha inoltre ribadito di non volersi dimettere e di guardare alle elezioni amministrative del 2027.

Sinistra Italiana, dal canto suo, ha respinto le accuse di razzismo, precisando che il ritiro del simbolo non intende limitare la libertà di espressione del consigliere. Il partito si è dichiarato inoltre contrario alle richieste di dimissioni, pur ritenendo che Kaabouri non possa più rappresentarlo nelle istituzioni.

La sorpresa arriva da destra: il Movimento Italia Sociale si schiera con lui

A rendere particolarmente curioso il caso è ora l’intervento del Movimento Italia Sociale, formazione identitaria che si richiama alla tradizione della destra sociale e che su numerosi temi, dall’immigrazione alla sicurezza, esprime posizioni lontane da quelle di Avs.

Il movimento contesta la scelta dei vertici della sinistra vicentina, sostenendo che Kaabouri sia stato penalizzato per aver espresso opinioni personali.

Secondo il MIS, la vicenda metterebbe in discussione la coerenza di una forza politica che rivendica pubblicamente libertà di espressione e pluralismo, ma che avrebbe deciso di prendere le distanze da un proprio rappresentante.

Deghenghi arriva anche a evocare una possibile componente razzista nella vicenda, riprendendo così una contestazione già avanzata dallo stesso consigliere. Si tratta, in entrambi i casi, di accuse respinte da Sinistra Italiana.

L’invito alle passeggiate per la sicurezza

La parte più sorprendente del comunicato arriva però nella conclusione. Il Movimento Italia Sociale ricorda che Kaabouri avrebbe già partecipato in passato alle proprie passeggiate per la sicurezza a Thiene e gli rinnova l’invito a prendere parte alle iniziative.

«Noi non lo scarichiamo come i suoi compagni di partito», conclude la nota.

Ed è proprio qui che emerge il paradosso politico: un consigliere eletto nell’area della sinistra ambientalista e progressista perde la possibilità di rappresentarne il simbolo, mentre una formazione della destra radicale gli manifesta pubblicamente vicinanza.

Il comunicato del MIS non annuncia alleanze né un eventuale cambio di appartenenza politica di Kaabouri. Resta però il dato singolare di una solidarietà arrivata da uno schieramento ideologicamente distante dal suo, mentre con i compagni di partito si è consumata una rottura ormai ufficiale.

Una vicenda che, tra accuse incrociate, richiami alla libertà di espressione e inattesi attestati di solidarietà, continua ad animare il confronto politico thienese.