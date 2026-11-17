Un’automobile ha preso fuoco nel pomeriggio di lunedì 16 novembre a Monteviale, in via Costigiola. Il conducente, accortosi di un’anomalia mentre era alla guida, è riuscito ad accostare e ad abbandonare tempestivamente il veicolo, prima che le fiamme si propagassero. Fortunatamente è rimasto illeso.

L’allarme è scattato intorno alle 16, quando sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dalla Centrale di Vicenza.

I pompieri hanno provveduto a domare l’incendio utilizzando liquido schiumogeno, riuscendo a spegnere le fiamme che avevano interessato l’autovettura.

Una volta completate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno effettuato la messa in sicurezza del mezzo, verificando le condizioni dell’area interessata dall’incendio.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. Gli accertamenti sono affidati ai tecnici dei Vigili del Fuoco, che dovranno stabilire l’origine delle fiamme.

La prontezza del conducente, che ha fermato immediatamente l’auto dopo aver notato il problema, ha consentito di evitare conseguenze per la sua incolumità.