Un medico ferito, un altro minacciato di morte e un’infermiera che ha rischiato di essere morsa durante un’aggressione. È quanto accaduto all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, dove un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di resistenza, oltraggio, minacce aggravate e lesioni ai danni del personale sanitario.

L’episodio è iniziato nella tarda serata di domenica 15 novembre, quando l’uomo si è presentato in ospedale dichiarando di aver assunto sostanze stupefacenti e manifestando intenzioni autolesionistiche. Aveva chiesto di essere ricoverato nel reparto di Psichiatria, ma gli accertamenti dei medici hanno escluso la necessità di un ricovero psichiatrico, riscontrando invece una grave intossicazione da droga.

Alla comunicazione dell’esito delle visite, l’uomo ha reagito violentemente, cominciando a urlare e a minacciare medici e infermieri. Il personale sanitario ha chiesto l’intervento della Polizia, ma nemmeno l’arrivo degli agenti delle Volanti è bastato inizialmente a riportare la calma. L’uomo ha rivolto insulti e minacce anche ai poliziotti, prima di essere contenuto e temporaneamente sedato grazie all’intervento congiunto degli operatori sanitari e delle forze dell’ordine.

La situazione è nuovamente degenerata intorno alle 2 della notte, quando, terminato l’effetto della sedazione, l’uomo ha ripreso a gridare e ad agitarsi, tentando di liberarsi dal controllo del personale. È stato quindi necessario richiedere un secondo intervento della Polizia.

Durante le operazioni di assistenza sanitaria, l’uomo avrebbe strattonato violentemente un medico, provocandogli escoriazioni giudicate guaribili in pochi giorni. Un secondo medico sarebbe stato minacciato di morte, mentre un’infermiera avrebbe subito pesanti intimidazioni e un tentativo di morso.

Gli agenti, dopo aver ricostruito quanto accaduto e verificato l’esistenza di precedenti specifici a carico dell’uomo, hanno proceduto all’arresto, contestando anche le lesioni al personale sanitario, fattispecie prevista dall’articolo 583-quater del Codice penale.

L’uomo è stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dello stesso ospedale. Il pubblico ministero di turno, informato dell’accaduto, ha successivamente disposto la sua immediata liberazione dall’arresto.

Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e accertare le responsabilità. Resta fermo il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.