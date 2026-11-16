Cambio al vertice della Compagnia carabinieri di Schio: l’11 novembre si è insediato il capitano Luca Manganiello, nuovo comandante.

Originario della provincia di Napoli, ha frequentato la scuola militare Nunziatella, dove ha conseguito la maturità scientifica, ed è poi entrato all’Accademia Militare di Modena come allievo ufficiale. È laureato in Giurisprudenza.

Dopo la formazione, nel 2021 è stato destinato alla Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria, come comandante di plotone e docente. Dal 2022 al 2024 ha guidato il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Ragusa, coordinando attività contro spaccio e reati predatori, e ha retto anche il comando della Compagnia in sede vacante. Prima di arrivare a Schio ha comandato la sezione Eppo, la Procura europea, del Nucleo investigativo di Venezia, occupandosi di indagini sui reati contro gli interessi economici e finanziari dell’Unione europea, in Italia e all’estero.