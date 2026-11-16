Vicenza 16 novembre 2026 – Sono aperte fino al 31 gennaio 2027 le iscrizioni alla sedicesima edizione del Premio Lamberto Brunelli, il concorso pianistico nazionale che le Settimane Musicali al Teatro Olimpico riservano ai pianisti di cittadinanza italiana nati dal 1° gennaio 2002 in poi. Le prove si terranno a Vicenza dal 15 al 18 aprile e si concluderanno domenica 18 aprile al Teatro Olimpico, dove i tre finalisti eseguiranno un concerto di Beethoven con l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.

Il concorso giunge alla nuova edizione mentre diversi vincitori degli ultimi anni stanno proseguendo il loro percorso nei concorsi e nelle stagioni concertistiche. Ruben Xhaferi, primo classificato nel 2026, quando ha ottenuto anche il Premio del Pubblico, l’11 ottobre ha vinto la 42ª edizione del Premio Venezia al Teatro La Fenice, diventando l’unico pianista ad aver vinto i tre concorsi dedicati ai migliori allievi e diplomati dei conservatori italiani: il Premio delle Arti, il Premio Brunelli e il Premio Venezia. Kostandin Tashko, vincitore nel 2021, ha ottenuto nello stesso anno il Premio Alfredo Casella al Premio Venezia e ha collaborato come solista con l’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, I Virtuosi Italiani e l’Orchestra Sinfonica della RTV Slovena. Rikako Tsujimoto, prima classificata nel 2024, si è esibita con l’Orchestra Sinfonica di Kaliningrad, mentre Alessandro Artese, vincitore nel 2025, ha eseguito due volte il Quarto Concerto di Beethoven con l’Orchestra Sinfonica del Molise diretta da Michele Campanella.

Il premio è nato nel 2011 per iniziativa del festival e della famiglia Brunelli, per ricordare l’ingegnere Lamberto Brunelli (1941-2010), imprenditore e appassionato di musica, per molti anni socio e sostenitore delle Settimane Musicali. È co-organizzato con il Comune di Vicenza, realizzato in coproduzione con il Conservatorio Arrigo Pedrollo e ha come partner Yamaha e Bösendorfer.

La prima selezione avviene a distanza, attraverso un video di circa trenta minuti con un programma libero che comprenda uno Studio di Chopin. Entro il 15 febbraio saranno resi noti i nove ammessi alla semifinale di giovedì 15 aprile nella Sala Pobbe del Conservatorio Pedrollo, con un programma che include uno Studio a scelta, Ein Altes Albumblatt di Silvio Omizzolo e Sas aeras minettana temporale di Elia Perinu, brano scritto per questa edizione in collaborazione con la classe di composizione dei corsi di Alta Formazione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Tutte le prove sono aperte al pubblico.

Al vincitore andranno una borsa di studio di 1.500 euro messa a disposizione dalla famiglia Brunelli e una serie di concerti: uno nell’edizione 2028 delle Settimane Musicali, gli altri per gli Amici della Musica di Firenze e di Padova, Asolo Musica, la Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo e Torino e, offerto da Bösendorfer, a Cremona Musica. Il secondo e il terzo classificato riceveranno borse di studio di 700 e 300 euro, un concerto nella rassegna I martedì al Conservatorio del Pedrollo e uno offerto da Yamaha. La Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi assegnerà inoltre una borsa di 500 euro alla migliore esecuzione del brano di Omizzolo. La giuria, in via di definizione, sarà formata da cinque musicisti designati dalla direzione artistica del festival.

La domanda di iscrizione va inviata entro le ore 24 del 31 gennaio 2027 a premiobrunelli@settimanemusicali.eu e amministrazione@settimanemusicali.eu, con una quota di 70 euro. Il bando completo e il modulo di iscrizione sono disponibili su www.settimanemusicali.eu.