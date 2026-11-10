Patrimonio Unesco, Vicenza riconfermata nel Consiglio direttivo dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale

VICENZA 10 NOVEMBRE 2026 – Vicenza è stata riconfermata nel Consiglio direttivo dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale. La decisione è stata assunta all’unanimità dei presenti nel corso dell’assemblea elettiva dell’associazione, riunita a Ferrara il 29 ottobre scorso. La conferma ufficiale è arrivata il 5 novembre con una lettera del presidente Alessio Pascucci, che si è congratulato con il sindaco Giacomo Possamai per la riconferma della città nell’organismo direttivo, ed ha espresso la sua fiducia in una proficua collaborazione e nella possibilità di sviluppare un percorso di lavoro condiviso.La riconferma è stata salutata dall’apprezzamento di Cristina Balbi, assessore al centro storico, e da Stefano Dal Pra Caputo, consigliere comunale delegato a rappresentare il Comune nell’associazione. Il rapporto tra Vicenza e l’associazione ha anche un particolare valore storico. L’organismo è stato fondato dal vicentino Mario Bagnara, già assessore comunale, scomparso nel 2024. La presenza della città nel Consiglio direttivo, che si rinnova nel tempo, rappresenta dunque un segnale di continuità con le origini dell’associazione e di riconoscimento del ruolo di Vicenza nella rete dei siti italiani Patrimonio Mondiale.«La riconferma di Vicenza nel Consiglio direttivo è un riconoscimento importante del ruolo che la città svolge nella rete dei siti italiani Patrimonio Mondiale – dichiara l’assessore al Centro storico e al patrimonio Unesco Cristina Balbi –. È anche un segnale di continuità di un legame che ha radici profonde, considerato che l’associazione è stata fondata dal vicentino Mario Bagnara. Il patrimonio palladiano rappresenta una ricchezza di valore universale e, allo stesso tempo, una responsabilità che richiede un impegno costante nella tutela e nella valorizzazione. Continueremo a mettere a disposizione dell’associazione l’esperienza maturata da Vicenza e a contribuire al confronto e alla collaborazione con gli altri territori, nella consapevolezza che la salvaguardia di questo patrimonio richiede strategie condivise e un lavoro continuativo. Per questo auguriamo al consigliere Dal Pra Caputo un proficuo lavoro».«La riconferma di Vicenza nel Consiglio direttivo ci fa molto piacere e ci permette di dare continuità al lavoro avviato – dichiara Stefano Dal Pra Caputo, consigliere comunale e rappresentante del Comune nel direttivo dell’associazione –. Fare rete con gli altri siti italiani significa condividere esperienze e buone pratiche per prenderci cura del nostro patrimonio e farlo conoscere sempre di più all’esterno».Il riconoscimento Unesco di Vicenza si è sviluppato in due momenti. Nel 1994, durante la 18ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, svoltasi a Phuket, in Thailandia, è stata iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale la «Città di Vicenza», comprendente il centro storico con i suoi 23 monumenti palladiani e tre ville suburbane: Villa Capra detta «La Rotonda», Villa Trissino a Cricoli e Villa Gazzotti a Bertesina.Nel 1996, in occasione della 20ª sessione del Comitato, a Mérida, in Messico, il sito è stato ampliato con l’inserimento di altre 21 ville palladiane distribuite nel territorio veneto. Ha così assunto la denominazione «Città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto», arrivando a comprendere 47 monumenti protetti, di cui 23 nel solo centro storico di Vicenza.