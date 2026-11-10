Vicentino, auto travolge coppia sulle strisce pedonali: morta la moglie, il marito lotta in ospedale

È morta all’ospedale San Bortolo di Vicenza la donna di 79 anni investita insieme al marito di 83 anni nel pomeriggio di lunedì 9 novembre a Schio. La coppia stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Maraschin, davanti alla caserma dei carabinieri, quando è stata travolta da un’automobile. L’uomo è tuttora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Santorso, con prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17.20, all’altezza del civico 61. I due anziani, residenti nella zona di Magrè, erano appena usciti dalla caserma e stavano attraversando la carreggiata quando sono stati investiti da una vettura in transito.

Alla guida dell’automobile si trovava un uomo che viaggiava insieme al figlio di appena un anno. Nell’impatto si è rotto anche un finestrino del veicolo e il bambino ha riportato lievi escoriazioni al volto provocate dai frammenti di vetro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure ai due pedoni. Le condizioni della donna erano apparse immediatamente molto gravi: aveva riportato traumi alla testa e al torace, oltre a una sospetta frattura del femore. Trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate.

Anche il marito, 83 anni, è rimasto gravemente ferito. L’uomo ha riportato un trauma cranico e una ferita nella parte posteriore del ginocchio destro. Soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale di Santorso, rimane ricoverato con prognosi riservata.

I carabinieri della Compagnia di Schio hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità.

L’incidente ha provocato pesanti rallentamenti lungo via Maraschin, in una fascia oraria caratterizzata da un intenso traffico. Quello che inizialmente era apparso come un gravissimo investimento si è trasformato, nelle ore successive, in una tragedia con la morte della 79enne e il marito ancora in ospedale in condizioni critiche.