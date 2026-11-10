Salute, ambiente e Pfas: a Santorso un convegno sul futuro dell’assistenza sanitaria e il ruolo degli infermieri

La salute delle persone è sempre più legata alla qualità dell’ambiente, alla sicurezza dell’acqua, alla prevenzione delle malattie e al benessere delle comunità. Temi che saranno al centro del convegno “One Health e professione infermieristica – Prendersi cura della persona, dell’ambiente e della comunità”, in programma giovedì 12 novembre, dalle 8.30 alle 13, nell’aula magna dell’ospedale di Santorso.

L’iniziativa, organizzata dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Vicenza (Opi), approfondirà il concetto di “One Health”, letteralmente “Una sola salute”, promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità. Un approccio che considera strettamente connesse la salute umana, quella animale e le condizioni ambientali, superando i confini tradizionali dell’assistenza sanitaria.

Durante la mattinata si confronteranno professionisti ed esperti di diversi settori, affrontando questioni particolarmente rilevanti anche per il territorio vicentino. Tra gli argomenti in programma figurano la qualità dell’acqua e l’inquinamento da Pfas, il monitoraggio ambientale, la pianificazione urbana, le malattie trasmissibili dagli animali all’uomo e la resistenza dei batteri agli antibiotici.

Uno spazio specifico sarà dedicato all’infermieristica di famiglia e di comunità, una figura sempre più importante per la prevenzione, l’educazione sanitaria e l’assistenza di prossimità.

«La prospettiva indicata dall’Oms attraverso One Health è particolarmente significativa per il nostro territorio e per la professione infermieristica», sottolinea Giacomo Sebastiano Canova, presidente di Opi Vicenza. «Promuovere salute, educazione e stili di vita sostenibili fa parte della nostra missione ed è un impegno richiamato anche dal codice deontologico. Riconoscere i fattori di rischio e collaborare con professionisti, istituzioni e comunità richiede un lavoro coordinato e la capacità di integrare competenze differenti».

Tra i relatori annunciati figurano Massimiliano Zaramella, presidente del Consiglio comunale di Vicenza con delega alla salute e al benessere, e Carlo Simionato, presidente della Società medico chirurgica vicentina.

L’appuntamento rappresenterà un’occasione di confronto sul futuro della sanità territoriale e sulla necessità di affrontare la prevenzione attraverso una visione più ampia, nella quale la tutela della salute passa anche dalla salvaguardia dell’ambiente e dalla collaborazione tra istituzioni, professionisti e cittadini.