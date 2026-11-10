Vicenza Capitale della Gentilezza 2026: in chiusura di un anno straordinario il testimone è passato a Pisa

VICENZA 10 NOVEMBRE 2026 – Una vera e propria rivoluzione civica, in cui la gentilezza si è trasformata in azione concreta e quotidiana. Si è concluso domenica 8 novembre, a Villa Cordellina Lombardi (Montecchio Maggiore), il percorso di “Vicenza Capitale Nazionale di Costruiamo Gentilezza 2026”. Una cerimonia ricca di emozioni che ha chiamato a raccolta istituzioni e associazioni per tracciare il bilancio di un anno di lavoro corale e sancire il passaggio di consegne a Pisa, capitale designata per il 2027.

Ad aprire i lavori della mattinata è stata Maria Cristina Franco, consigliera provinciale e ambasciatrice di Gentilezza, anima pulsante dell’iniziativa nel vicentino. Dal suo saluto è emerso il vero cuore di questo progetto: “Non è stato un semplice anno di appuntamenti istituzionali: abbiamo vissuto una vera e propria mobilitazione umana e civile. Insieme, abbiamo preso un principio che rischiava di rimanere astratto e lo abbiamo trasformato in un’azione concreta, viva e, soprattutto, condivisa. Abbiamo tradotto la gentilezza in pratiche quotidiane di inclusione, di profondo rispetto e di cura reciproca. Il vero lascito di questo 2026 è l’impegno condiviso di rendere i nostri territori spazi in cui vivere bene, insieme e con più umanità.”

La gentilezza si è tradotta in progetti creativi nelle scuole, incontri con gli anziani nelle case di riposo, passeggiate per conoscere meglio il territorio e le sue bellezze, giochi per famiglie e tornei sportivi. E poi letture animate, colazioni solidali, teatro, musica, messaggi gentili affidati a cartoline e sassi per sconosciuti. Sono state organizzate cerimonie di benvenuto ai nuovi nati e di consegna della Costituzione ai diciottenni, affidando loro i valori fondanti della Repubblica.

La cerimonia di ieri ha messo in luce un forte spirito di squadra a tutti i livelli istituzionali, ribadito dai saluti della Regione Veneto, portati dalla consigliera Alessia Bevilacqua e dalla lettera del presidente Alberto Stefani, e dall’europarlamentare Elena Donazzan, al fianco dell’iniziativa sin dal suo esordio.

Presente naturalmente anche Luca Nardi, presidente dell’Associazione nazionale Cor et Amor e promotore del progetto su scala nazionale.

Una rete che si allarga a 60 Comuni

Il colore viola, simbolo della gentilezza, ha tinto ancora di più la mappa del territorio. Durante l’evento è stato infatti ufficializzato l’ingresso di nuove realtà, portando la rete a 60 Amministrazioni comunali aderenti e confermando il vicentino quale modello più solido e partecipato d’Italia. Sono stati accolti ufficialmente i Comuni di Grumolo delle Abbadesse, Nove, Sossano, Valli del Pasubio, Cogollo del Cengio e Velo d’Astico.

Un allargamento che ha abbracciato a pieno titolo anche il tessuto aziendale e associativo locale. Sono entrate a far parte della rete la Società Vicentina Trasporti (SVT), rappresentata dal presidente Marco Sandonà con l’efficace claim “Il rispetto è un percorso circolare: se lo dai, ti ritorna”, e l’associazione “Le Amiche di Anna”, guidata dalla presidente Giovanna Davò, portatrice di un messaggio tanto forte quanto necessario: la gentilezza come risposta di fermezza, civiltà e resistenza contro la violenza di genere.

Il passaggio di testimone

Al termine della cerimonia la fascia di Capitale Gentilezza è passata a Pisa, in particolare alla professoressa Germana Delle Canne dell’Istituto Comprensivo Vincenzo Galilei, capofila del progetto Pisa e Provincia Capitale di Gentilezza 2027. Con l’istituto scolastico ci sarà un gruppo di lavoro che comprende istituzioni, associazioni, professionisti. In loro rappresentanza erano presenti ieri a villa Cordellina lombardi l’assessore del Comune di Pisa Riccardo Buscemi, Tiziana Arnone presidente dell’associazione Amici della Pediatria di Pisa, Monica Rindi ambasciatrice di Gentilezza del Comune di Cascina, Salvatore Sica psicologo-psicoterapeuta.

“In questo anno abbiamo avuto la conferma che la gentilezza è un collante sociale fortissimo -ha concluso la Franco- Abbiamo seminato, abbiamo lavorato la terra delle nostre comunità e abbiamo piantato semi preziosi. L’augurio è che questi semi sappiano germogliare ben oltre questo passaggio di consegne, radicandosi nel tempo.”