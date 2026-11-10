Valdagno, uomo in escandescenze in casa: i genitori consegnano ai carabinieri un etto di cocaina

VALDAGNO 10 NOVEMBRE 2026 – Una pattuglia della Radiomobile dei carabinieri di Valdagno è intervenuta nei giorni scorsi in un’abitazione del centro, dove un uomo di 46 anni, del posto e con precedenti di polizia, era in forte stato di agitazione. L’uomo è stato affidato al Suem 118 e portato all’ospedale di Vicenza.

Sono stati i genitori, presenti in casa, a spiegare l’accaduto e a consegnare spontaneamente ai militari un involucro con 100 grammi di cocaina, dicendo che appartenevano al figlio. La droga è stata sequestrata e il 46enne è stato denunciato a piede libero alla Procura di Vicenza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.