Francia, studenti in piazza per difendere la scuola incendiano i licei: Marine Le Pen ringrazia e vola nei sondaggi

Manifestano per chiedere una scuola migliore, più risorse per l’istruzione e maggiori diritti. Peccato che, in alcuni casi, il risultato siano aule incendiate, computer distrutti e istituti costretti a chiudere. È il paradosso che sta accompagnando le proteste studentesche in Francia, dove nelle ultime settimane diversi episodi di violenza hanno trasformato le mobilitazioni in vere e proprie emergenze di ordine pubblico. E mentre il Paese si interroga su questa escalation, i sondaggi per le presidenziali del 2027 fotografano un altro fenomeno: Marine Le Pen è nettamente in testa e, nelle simulazioni più recenti, prevale anche nei ballottaggi.

Nantes, incendiano il proprio liceo: quattro milioni di euro di danni

Uno degli episodi più clamorosi riguarda il liceo Nelson Mandela di Nantes, devastato da un incendio doloso il 1° ottobre durante una giornata di blocchi studenteschi. Le fiamme hanno distrutto l’ingresso, danneggiato aule, mensa e parte dell’internato. Nel momento in cui è scoppiato l’incendio, all’interno si trovavano anche 165 studenti ospitati nella struttura.

Il conto dei danni è arrivato a circa quattro milioni di euro e l’istituto, frequentato da oltre 1.700 studenti, è rimasto chiuso per settimane. La riapertura parziale è prevista per il 16 novembre.

La svolta nelle indagini è arrivata nei giorni scorsi: il 3 novembre la polizia ha fermato tre studenti minorenni dello stesso liceo. Due sedicenni sono stati successivamente indagati formalmente per il loro presunto coinvolgimento nell’incendio, mentre il terzo è stato rilasciato. I due ragazzi sono stati sottoposti a controllo giudiziario e la Procura ha impugnato la decisione, dopo averne chiesto la custodia cautelare.

Il risultato è difficile da ignorare: una protesta nata per chiedere migliori condizioni di studio ha lasciato centinaia di ragazzi senza la propria scuola. Molti studenti, estranei alle violenze, hanno condannato l’accaduto.

Tolosa, assalto al liceo: incendiati 100 metri quadrati di locali scolastici

Il 5 novembre, a Tournefeuille, alle porte di Tolosa, una trentina di persone incappucciate ha fatto irruzione nel liceo Marie-Louise Dissard Françoise.

Gli assalitori hanno utilizzato mortai pirotecnici, appiccando un incendio che ha distrutto circa 100 metri quadrati di locali destinati alla vita scolastica. Sono stati danneggiati anche altri ambienti e distrutti computer. I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, sono stati bersagliati dal lancio di oggetti.

Un minorenne è stato fermato. L’istituto, che accoglie normalmente circa 1.800 studenti, ha dovuto sospendere le attività per consentire la messa in sicurezza.

Lille, incendio davanti al liceo e fuga di gas: evacuati anche i residenti

Sempre il 5 novembre, a Lille, un incendio davanti al liceo César Baggio ha provocato una situazione particolarmente pericolosa.

Un rogo di cassonetti vicino a un impianto del gas ha causato una consistente fuga, accompagnata da un principio d’incendio. Le autorità hanno istituito un perimetro di sicurezza di 200 metri, disponendo anche l’evacuazione degli abitanti degli edifici vicini.

A Caen, invece, gruppi di individui armati di barre di ferro ed estintori hanno fatto irruzione nei licei Rostand e Fresnel, provocando ingenti danneggiamenti alle strutture e alle attrezzature.

A Mennecy, dopo il lancio di mortai pirotecnici all’interno di un liceo, è stato rinvenuto nei bagni un ordigno esplosivo artigianale.

Ad Arpajon, cinque insegnanti e due sorveglianti sono rimasti feriti durante gli scontri, mentre a Orléans e Ingré altri dipendenti scolastici sono stati colpiti da mortai pirotecnici.

Il bilancio delle proteste: centinaia di arresti e milioni di euro di danni

Secondo il ministero dell’Interno francese, nella sola giornata del 5 novembre le manifestazioni nazionali hanno coinvolto circa 575mila persone.

Il bilancio provvisorio delle violenze e degli incidenti su tutto il territorio nazionale parla di 448 persone fermate, 53 appartenenti alle forze dell’ordine feriti e 86 interventi per incendi.

Già al 9 ottobre, secondo le stime governative basate sulle segnalazioni delle amministrazioni regionali, i danni provocati agli edifici scolastici durante le mobilitazioni avevano raggiunto almeno 30 milioni di euro.

Le rivendicazioni riguardano temi concreti: carenza di personale, finanziamenti all’istruzione, condizioni di apprendimento e, nel movimento di protesta più ampio, salari e costo della vita.

Ma è proprio qui che emerge la contraddizione più evidente. Come si può pretendere una scuola più efficiente mentre si distruggono strutture che dovranno essere ricostruite con denaro pubblico? E soprattutto, quali diritti vengono conquistati togliendo agli altri studenti la possibilità di frequentare le lezioni?

Naturalmente, gli autori delle violenze rappresentano soltanto una parte del movimento. Migliaia di giovani manifestano pacificamente e non possono essere confusi con chi incendia o devasta gli istituti.

Un tappeto rosso per Marine Le Pen? I sondaggi raccontano una Francia sempre più polarizzata

La questione diventa inevitabilmente politica. Le immagini delle scuole in fiamme, degli insegnanti feriti e degli edifici devastati rischiano di alimentare ulteriormente quella domanda di ordine e sicurezza sulla quale il Rassemblement National ha costruito una parte importante della propria identità.

Il paradosso è evidente: mentre una parte del mondo studentesco protesta contro le politiche governative e rivendica maggiori diritti, gli episodi di violenza possono offrire argomenti proprio alla destra nazionalista che molti manifestanti contestano.

I numeri delle ultime rilevazioni mostrano infatti Marine Le Pen saldamente al comando, anche se non esistono elementi sufficienti per attribuire direttamente alle violenze nelle scuole la sua crescita elettorale.

Il sondaggio Toluna-Harris Interactive per M6 e RTL, pubblicato il 9 novembre e realizzato tra il 3 e il 5 novembre su 2.101 elettori iscritti alle liste, assegna a Marine Le Pen tra il 34 e il 36% delle intenzioni di voto al primo turno, a seconda dei candidati presenti. Si tratta di un incremento di uno o due punti rispetto alla rilevazione precedente.

Alle sue spalle emerge Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra radicale di La France Insoumise, accreditato del 18-19%. Il divario con gli altri candidati è consistente.

L’ex primo ministro Édouard Philippe si colloca tra l’11 e il 14% nelle principali configurazioni, mentre il socialdemocratico Raphaël Glucksmann oscilla tra l’11 e il 13%. Gabriel Attal, quando viene testato, raccoglie risultati sensibilmente inferiori, penalizzato anche dalla frammentazione del centro.

Lo stesso istituto demoscopico osserva che l’allargamento della protesta sociale sembra favorire soprattutto Mélenchon, mentre continua a indebolirsi il blocco centrista. Il vantaggio di Le Pen, dunque, si inserisce in una crisi politica più ampia e non può essere spiegato soltanto attraverso gli scontri nelle scuole.

Secondo turno, i numeri sono ancora più sorprendenti

Il dato politicamente più rilevante arriva dalle simulazioni dei ballottaggi. L’ultima indagine Toluna-Harris Interactive assegna a Marine Le Pen la maggioranza delle preferenze in tutti e tre gli scenari esaminati.

Marine Le Pen contro Jean-Luc Mélenchon: 68% contro 32%.

Marine Le Pen contro Raphaël Glucksmann: 60% contro 40%.

Marine Le Pen contro Édouard Philippe: 58% contro 42%.

Si tratta di intenzioni di voto rilevate oggi, non di risultati acquisiti per le elezioni del 2027. Inoltre, tra il 27 e il 30% degli intervistati, a seconda del ballottaggio proposto, dichiara di preferire l’astensione oppure un voto bianco o nullo.

Resta anche l’incognita giudiziaria: dopo la sentenza d’appello del luglio 2026, che ha ridotto la durata effettiva della pena di ineleggibilità, il ricorso in Cassazione e le differenti interpretazioni dei suoi effetti mantengono aperto il dibattito sulla candidatura di Marine Le Pen.

Qualora non potesse presentarsi, il Rassemblement National dovrebbe individuare una soluzione alternativa, con Jordan Bardella come possibile candidato.

La protesta rischia di ottenere l’effetto opposto

La Francia si avvicina così alle presidenziali del 2027 con una situazione particolarmente complessa. Da una parte, la mobilitazione di studenti, sindacati e lavoratori contro il costo della vita e le difficoltà dei servizi pubblici. Dall’altra, episodi di violenza che rischiano di mettere in secondo piano le richieste di chi protesta pacificamente.

Il Rassemblement National si trova intanto in una posizione di forza nei sondaggi, mentre centro, destra tradizionale e sinistra moderata cercano ancora una formula capace di ridurre la frammentazione delle candidature.

Le violenze non spiegano da sole il successo elettorale di Le Pen, ma possono contribuire a spostare il dibattito dalle rivendicazioni sociali alla sicurezza, un terreno storicamente centrale per il suo partito.

Ed è questa la contraddizione che dovrebbe interrogare soprattutto chi vuole davvero difendere la scuola pubblica: chiedere più investimenti nell’istruzione e poi dover spendere milioni per ricostruire le aule incendiate.

Perché alla fine, tra vetri infranti, istituti chiusi e lezioni sospese, a pagare il prezzo più alto sono proprio gli studenti. E il rischio è che a raccogliere i maggiori benefici politici non sia chi manifesta, ma chi osserva le proteste da tutt’altra posizione.