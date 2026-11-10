Don Luigi Ciotti a Vicenza: due incontri dedicati alla pace, alla giustizia e alla legalità

Doppio appuntamento a Vicenza con don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e dell’associazione Libera, da decenni impegnato nella lotta alle mafie e nella promozione della legalità. Giovedì 12 e venerdì 13 novembre sarà protagonista di due incontri, il primo aperto alla cittadinanza e il secondo riservato agli studenti delle scuole superiori.

Giovedì 12 novembre, alle 20.30, don Ciotti interverrà al Centro diocesano Onisto sul tema “Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza pace”. A dialogare con lui sarà Giuseppina Paterniti, già direttrice del Tg3. La serata sarà aperta a tutti, fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Venerdì 13 novembre, durante la mattinata, sarà invece dedicato un incontro agli studenti degli istituti secondari di secondo grado che hanno precedentemente richiesto di partecipare.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è il vescovo di Vicenza, Giuliano Brugnotto, che richiama l’importanza dell’impegno quotidiano per la legalità e il rispetto delle istituzioni.

«Non possiamo dirci veramente liberi se non ci impegniamo concretamente anche in percorsi che passano dal rispetto quotidiano delle persone, delle istituzioni e delle leggi che contribuiscono alla vita sociale di una nazione o di una realtà comunitaria», ha dichiarato il vescovo.

Particolare attenzione viene riservata ai giovani, considerati protagonisti attivi della società. «Loro non sono il nostro futuro, ma il nostro presente e continuano a scuoterci per farcelo comprendere», ha aggiunto monsignor Brugnotto, esprimendo soddisfazione per la possibilità di un confronto diretto tra don Ciotti e gli studenti.

I due appuntamenti sono stati promossi dal Servizio di pastorale sociale della Diocesi di Vicenza insieme al gruppo “Far Rumore per la Pace” dell’unità pastorale Caldogno-Villaverla.