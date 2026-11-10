Veneto – Casa popolare tra siringhe, rifiuti e scale al buio: mamma di due bambini rifiuta l’alloggio

(immagine di archivio)

Una madre di circa trent’anni, con due figli di tre e quattro anni, ha deciso di rifiutare l’alloggio popolare assegnatole a Marghera, nel Veneziano, dopo averne constatato le condizioni di degrado. La donna, che attualmente vive a Mestre ospite della madre, denuncia una situazione pericolosa per i suoi bambini e teme ora di perdere il diritto alla casa.

La vicenda riguarda uno dei grandi condomini di via del Bosco. La giovane, che lavora come addetta alle pulizie e cresce da sola i figli dopo l’allontanamento del padre per comportamenti violenti, si era classificata al 58esimo posto nella graduatoria comunale per gli alloggi popolari.

Quando è arrivata la proposta di un appartamento al quinto piano, ha firmato il contratto senza aver ancora verificato personalmente le condizioni dell’immobile. Durante il sopralluogo con i tecnici dell’Ater, però, si è trovata davanti a una situazione ben diversa da quella immaginata.

Nel parcheggio e negli spazi comuni, secondo il racconto della donna, erano presenti siringhe abbandonate, vetri infranti, preservativi usati, escrementi e rifiuti di ogni genere. L’ingresso del condominio era danneggiato, l’ascensore fuori servizio e le scale prive di illuminazione.

Anche l’appartamento presentava numerosi problemi: finestre rotte, una porta senza maniglia e una ripida scala interna. Durante la visita, racconta la giovane, una tapparella si sarebbe addirittura staccata precipitando dal quinto piano.

La madre ha quindi rifiutato di ritirare le chiavi, chiedendo una sistemazione alternativa. Secondo quanto riferisce, l’Ater le avrebbe comunicato che un eventuale rifiuto comporterebbe l’esclusione dalla graduatoria, non essendoci altri appartamenti disponibili per una famiglia di tre persone.

A complicare ulteriormente la situazione è la distanza dalla scuola dell’infanzia frequentata dai bambini, nella zona della Bissuola a Mestre: raggiungerla da Marghera richiederebbe circa un’ora con i mezzi pubblici.

La donna si dice disponibile ad aspettare e anche a effettuare personalmente piccoli lavori di sistemazione, ma non intende trasferire i figli in un edificio che considera insicuro. Nel frattempo continua a vivere dalla madre, senza sapere quando potrà ottenere una casa adatta alla propria famiglia.