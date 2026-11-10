Violenza sessuale aggravata, straniero di 23 anni condannato a quattro anni: rintracciato e portato in carcere

Un giovane nordafricano di 23 anni, di origine marocchina e residente a Ostiglia, in provincia di Mantova, è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato condannato in via definitiva a quattro anni di reclusione per violenza sessuale aggravata. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di venerdì 6 novembre, quando i militari dell’Arma hanno rintracciato il giovane e lo hanno accompagnato in carcere.

La vicenda giudiziaria riguarda un episodio avvenuto a Verona il 17 ottobre 2022. Per quei fatti, il 23enne era stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale aggravata e condannato nel febbraio 2025 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona.

La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, fino a diventare definitiva lo scorso 4 novembre 2026. Il giorno seguente, la Procura della Repubblica di Verona aveva emesso l’ordine di carcerazione, affidandone l’esecuzione alle forze dell’ordine.

I carabinieri della Stazione di Ostiglia si sono quindi attivati per individuare il condannato, rintracciandolo nella mattinata del 6 novembre. Una volta espletate le formalità previste, il giovane è stato trasferito in un istituto penitenziario, dove dovrà scontare la pena di quattro anni stabilita dall’autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di esecuzione dei provvedimenti giudiziari svolte dai carabinieri della provincia di Mantova, secondo le linee operative condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Roberto Bolognesi.