Sovizzo, donna investita da un’auto mentre attraversa la strada: è grave

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 10 novembre, a Sovizzo. Una donna di 62 anni è stata investita da un’automobile in via IV Novembre, poco prima delle 7.

L’allarme è scattato alle 6.47. La donna, che si trovava a piedi, è stata travolta da una vettura per cause ancora da chiarire. Le sue condizioni sono apparse gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Vicenza.

Resta da ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e da accertare in quali circostanze sia avvenuto l’incidente.