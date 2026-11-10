Tribunale di Bassano, rivolta degli avvocati: «La politica pensa agli accordi, ma la giustizia rischia il collasso»

È scontro sulla possibile riapertura del Tribunale di Bassano del Grappa. A sollevare una dura contestazione sono gli Ordini degli Avvocati di Vicenza, Treviso e Padova, che prendono posizione contro le recenti dichiarazioni dell’europarlamentare Elena Donazzan, accusando la politica di voler portare avanti un progetto senza ascoltare chi quotidianamente lavora negli uffici giudiziari.

Una presa di posizione congiunta, diffusa lunedì 9 novembre, che mette in discussione non soltanto l’opportunità della riapertura, ma soprattutto il metodo con cui si starebbe arrivando alla decisione.

«È inaccettabile che una scelta politica prevalga sulle esigenze della giustizia», denunciano i tre Ordini, esprimendo preoccupazione per un’intesa che, a loro giudizio, rischia di essere imposta senza un vero confronto con magistrati, avvocati e personale amministrativo.

Il nodo del personale: tribunali già in difficoltà

Al centro della polemica c’è una questione concreta: la grave carenza di personale che interessa gli uffici giudiziari del distretto.

Secondo i rappresentanti degli avvocati, i tribunali esistenti devono già fare i conti con organici insufficienti, posti vacanti tra i magistrati e pesanti scoperture del personale amministrativo. Una situazione che condiziona l’organizzazione del lavoro, l’efficienza degli uffici e la durata dei processi.

Aprire una nuova sede giudiziaria, sostengono i tre Ordini, potrebbe significare distribuire risorse già insufficienti su un numero maggiore di strutture, con il rischio di peggiorare ulteriormente il funzionamento della giustizia.

Il timore è che un’operazione presentata politicamente come un miglioramento per il territorio finisca per indebolire anche gli uffici già operativi.

L’affondo alla politica: «Non servono nuovi palazzi sulla carta»

Particolarmente dura la critica rivolta alla gestione politica della vicenda. Gli avvocati contestano che le preoccupazioni espresse nel tempo dagli operatori della giustizia possano essere accantonate in nome di un accordo tra forze politiche.

«I cittadini non hanno bisogno di nuovi palazzi di giustizia sulla carta. Hanno bisogno di tribunali che funzionino, di giudici, di cancellieri, di personale adeguato e di processi che si concludano in tempi ragionevoli», sottolineano i presidenti degli Ordini.

Il messaggio è chiaro: prima di istituire nuove sedi bisognerebbe garantire il funzionamento di quelle esistenti, evitando che una riorganizzazione territoriale si trasformi in un ulteriore ostacolo per cittadini e imprese.

Tre Ordini uniti contro le decisioni calate dall’alto

A firmare il documento sono Francesco Rossi, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Padova, Diego Casonato, presidente dell’Ordine di Treviso, e Alessandro Moscatelli, presidente dell’Ordine di Vicenza.

I tre rappresentanti chiedono che il progetto venga sottoposto a una valutazione seria e trasparente, basata su dati economici, organizzativi e funzionali, coinvolgendo tutte le categorie interessate.

Non basta, secondo gli avvocati, annunciare una nuova sede giudiziaria per parlare di progresso. Occorre dimostrare che questa possa realmente migliorare il servizio senza sottrarre risorse a strutture già in difficoltà.

«Non si può continuare a indebolire ciò che già fatica a funzionare, presentando questo indebolimento come un progresso», ribadiscono.

La posizione dei tre Ordini si conclude con un avvertimento alla politica: la responsabilità di chi governa è garantire una giustizia efficiente, non limitarsi ad annunciare nuovi uffici giudiziari.

«Su questo terreno non siamo disponibili ad arretrare».

La riapertura del Tribunale di Bassano si conferma così una questione destinata ad alimentare il confronto tra politica e mondo giudiziario, con una domanda ancora aperta: il nuovo tribunale rappresenterebbe un servizio migliore per i cittadini oppure rischierebbe di aggravare le difficoltà di un sistema già sotto pressione?