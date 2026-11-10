Anconetta, dopo la tragedia Rucco convoca Comune e Provincia: «Basta rinvii, serve una soluzione per il passaggio a livello»

La morte di una donna, investita nei giorni scorsi da un treno in corrispondenza del passaggio a livello di viale Trieste, riporta al centro del dibattito cittadino il futuro dell’attraversamento ferroviario di Anconetta, a Vicenza. Il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco (Fratelli d’Italia), ha annunciato la convocazione di un tavolo istituzionale con Comune e Provincia per individuare una soluzione definitiva a un problema infrastrutturale che da anni interessa il quartiere e l’intera città.

«La tragedia colpisce profondamente tutta la nostra comunità. Prima di ogni altra considerazione, desidero esprimere il mio cordoglio e la mia vicinanza ai familiari della vittima», dichiara Rucco, sottolineando come l’accaduto renda ancora più urgente affrontare una questione rimasta irrisolta per troppo tempo.

L’iniziativa punta a riunire le istituzioni locali per esaminare i progetti già elaborati, verificarne la fattibilità tecnica ed economica e definire una proposta condivisa da sottoporre a Rete Ferroviaria Italiana e agli altri soggetti competenti.

Secondo Rucco, l’eliminazione del passaggio a livello deve essere inserita nel più ampio programma di riqualificazione della linea ferroviaria Vicenza-Schio, per il quale la Regione ha già ripreso il confronto con RFI. Tuttavia, il vicepresidente regionale ritiene necessario valutare anche un percorso autonomo, senza subordinare l’intervento ai tempi dell’intero progetto ferroviario.

«Il superamento del passaggio a livello di Anconetta deve essere considerato anche come un intervento autonomo, prioritario per le esigenze urbanistiche e viabilistiche della città», evidenzia Rucco.

Il nodo ferroviario rappresenta infatti una criticità quotidiana per la circolazione, condizionando i collegamenti tra i quartieri e provocando rallentamenti e disagi. Anche le recenti chiusure prolungate degli attraversamenti hanno evidenziato le ripercussioni sulla mobilità cittadina.

Rucco ricorda inoltre che, durante il suo mandato da sindaco di Vicenza, aveva già avviato un confronto con RFI e con i rappresentanti del quartiere per esaminare possibili alternative progettuali.

L’obiettivo è ora recuperare quel lavoro, aggiornare le valutazioni tecniche, individuare le risorse necessarie e arrivare a una soluzione sostenibile, capace di rispondere alle esigenze dei residenti senza trascurare l’impatto sul tessuto urbano.

«Non possiamo permettere che un’opera tanto importante per Vicenza rimanga subordinata a tempi ancora indefiniti», conclude Rucco, chiedendo una collaborazione concreta tra le istituzioni, senza contrapposizioni politiche.

Il tavolo convocato dal vicepresidente regionale rappresenterà quindi il primo passo di un nuovo percorso per cercare di arrivare a una proposta realizzabile e definire finalmente il futuro del passaggio a livello di Anconetta.