Appello contro la riforma del Codice della strada: il Comune di Vicenza aderisce all’iniziativa

VICENZA 10 NOVEMBRE 2026 – Dopo l’appello dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, anche le città medie prendono posizione contro la riforma governativa del Codice della strada: lo fanno con un documento, sottoscritto dagli assessori alla mobilità di 27 capoluoghi di provincia, tra cui il Comune di Vicenza, con la firma dell’assessore Cristiano Spiller.Il documento, che vede come primo firmatario l’assessore alla mobilità del Comune di Verona Tommaso Ferrari, è rivolto al Governo e al Parlamento, «per un Codice della Strada che metta al centro la vita delle persone e il ruolo delle città».Cinque le principali critiche riportate nell’appello: la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile non sono più la priorità; meno autonomia per i Comuni; ostacoli alle Zone 30 e ai controlli sulla velocità; ztl e ciclabili; la colpa viene spostata sugli utenti più fragili.Le richieste dei firmatari sono dunque di: non approvare il testo nella sua forma attuale, procedendo a una profonda riscrittura condivisa con gli amministratori locali di ogni colore politico; riportare la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile a principi fondamentali del Codice, adottando l’approccio Safe System; garantire ai Comuni piena autonomia nell’istituire e regolamentare Zone 30 di quartiere, ztl, aree pedonali, ciclabili; mantenere sanzioni efficaci per l’eccesso di velocità e tempi di notifica compatibili con le risorse delle amministrazioni; eliminare le norme che spostano la responsabilità su pedoni e ciclisti e rafforzare invece la loro tutela; aprire subito un confronto istituzionale con Anci e i Comuni, nelle diverse competenze che attengono alla mobilità, che il Codice dovranno applicarlo ogni giorno.