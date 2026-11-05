Tunnel Schio-Valdagno, a novembre lavori per circa 700mila euro per aumentare la sicurezza

5 novembre 2026 – Più tecnologia per monitorare la galleria, nuove protezioni per ridurre i rischi in caso di incidente e un programma di lavori coordinato per contenere i disagi alla circolazione. E’ la sicurezza il comune denominatore degli interventi che Vi.abilità Srl realizzerà nel mese di novembre lungo la strada provinciale 134 Tunnel Schio-Valdagno, per conto della Provincia di Vicenza, con un investimento complessivo di circa 700.000 euro.

Il programma prevede due interventi principali:

il rinnovamento del sistema di videosorveglianza della galleria Schio-Valdagno , per un importo di circa 500mila euro, finanziato con fondi propri di Vi.abilità Srl.

, per un importo di circa 500mila euro, finanziato con fondi propri di Vi.abilità Srl. l’adeguamento delle barriere di sicurezza lungo la SP 134, con una spesa indicativa di circa 200mila euro, finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Le chiusure notturne e le modifiche alla viabilità

Per consentire l’aggiornamento della videosorveglianza sono previste chiusure notturne dalle ore 22.00 alle ore 6.00 secondo il seguente calendario:

Galleria Schio-Valdagno : dalle ore 22.00 del 9 novembre alle ore 6.00 del 13 novembre e dalle ore 22.00 del 16 novembre alle ore 6.00 del 20 novembre 2026.

: Galleria Valle Miara: dalle ore 22.00 del 23 novembre alle ore 6.00 del 27 novembre 2026.

Le chiusure comprendono le notti dal lunedì al giovedì, con riapertura al traffico alle ore 6.00 del venerdì.

I lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza avverranno nello stesso periodo, ma senza chiusure della strada. Nei tratti interessati della SP 134 sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo, attivo 24 ore su 24, per l’intera durata del cantiere. Le specifiche ordinanze e la relativa segnaletica informativa sono predisposte in questi giorni. Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione alle indicazioni presenti lungo la strada e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni.

La sicurezza come priorità

“Non ci limitiamo a un semplice adeguamento normativo, ma imprimiamo una vera e propria svolta tecnologica alla gestione delle nostre infrastrutture – dichiara il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin-. Il tunnel Schio-Valdagno è un’arteria vitale per l’economia e la quotidianità del vicentino. Portare l’intelligenza artificiale a presidiare la galleria e installare sistemi salvavita di ultima generazione significa passare da una sicurezza passiva a una prevenzione attiva degli incidenti.”

“La sicurezza di chi percorre le nostre strade è una priorità -afferma il presidente di Vi.abilità Srl, Ivan Andrea Storti – Con questi interventi investiamo in tecnologie capaci di migliorare il monitoraggio della galleria e in opere concrete per ridurre i rischi in caso di incidente. L’obiettivo è rendere il Tunnel Schio-Valdagno sempre più sicuro, efficiente e rispondente agli standard normativi, prestando attenzione anche a contenere i disagi per gli automobilisti durante i lavori».

“Abbiamo voluto coordinare i lavori in modo intelligente, accorpando gli interventi sulle telecamere e sulle barriere per ridurre al minimo l’impatto sul traffico -sottolinea il consigliere provinciale con delega alla Viabilità Sud-Ovest Francesco Enrico Gonzo– Sappiamo che ci sarà qualche inevitabile disagio con le chiusure notturne, ma il risultato finale sarà una viabilità decisamente più sicura e in linea con le normative nazionali più recenti”.

Un sistema intelligente per migliorare il monitoraggio della galleria

Il rinnovo della videosorveglianza risponde anche alle disposizioni del decreto ministeriale del 2025 in materia di prevenzione incendi nelle gallerie stradali. Il nuovo impianto consisterà in una vera e propria rete di telecamere “intelligenti” dotate di intelligenza artificiale, capaci di riconoscere in totale autonomia situazioni di pericolo come veicoli fermi, pedoni, inversioni di marcia o comportamenti di guida irregolari. In presenza di un’anomalia, le telecamere invieranno un allarme immediato alla centrale operativa (Control Room) di Vi.abilità Srl, attiva e presidiata 24 ore su 24, consentendo agli operatori di far scattare subito i soccorsi.

Nuove barriere stradali e “cuscini” salvavita

In parallelo saranno realizzati interventi per migliorare la protezione nei punti più delicati della SP 134 in caso di sbandamento dei veicoli. All’imbocco della galleria Schio-Valdagno (lato Schio), saranno installati nuovi e più resistenti guardrail. Per fissarli al suolo senza rischiare di danneggiare i tubi e i cavi interrati (sottoservizi), verranno realizzate delle speciali basi in cemento appoggiate in superficie, evitando scavi profondi. Inoltre, all’imbocco e all’interno della galleria Valle Miara (direzione Schio), vicino alle piazzole di sosta, le vecchie protezioni verranno sostituite con tre moderni “attenuatori d’urto”. Si tratta di dispositivi progettati appositamente per comportarsi come grandi cuscini: in caso di impatto contro il muro, si schiacciano assorbendo la forza dell’urto e salvando la vita ai passeggeri.

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