Valdagno, dal 29 ottobre torna la Festa d’Autunno in centro storico





Valdagno – Quattro giorni con giostre, musica dal vivo e specialità gastronomiche. Da giovedì 29 ottobre a domenica 1 novembre il centro storico di Valdagno si anima con la 33^ edizione della Festa d’Autunno. La manifestazione è organizzata da Provaldagno APS con il patrocinio del Comune di Valdagno. Collaborano Regione Veneto, UNPLI e il Consorzio Pro Loco “La Serenissima Agno-Chiampo”. Ci saranno attrazioni viaggianti, la marronata, la buona cucina di Provaldagno, la piccola fiera “Ben fatto” e i negozi aperti.

Anche quest’anno la festa si apre giovedì con una serata a tema “Festa Bavarese” in onore degli amici gemellati di Prien Am Chiemsee. La Kolpingfamilie di Prien sarà presente con il suo tradizionale stand, con birra, würstel e crauti.

“Sorridi, sei alla Festa d’Autunno!” è il messaggio scelto da Provaldagno per accompagnare la festa. «Sarà una bella occasione per ritrovarci e stare in compagnia con gli amici vicini e lontani. E condividere un momento semplice e genuino perché l’autunno è ancora più bello quando lo festeggiamo insieme», spiega la presidente di Provaldagno APS Emanuela Perin. Si potranno far divertire i bambini sulle giostre e ritrovarsi al banco degli amici bavaresi, oppure ascoltare musica dal vivo e passeggiare tra le bancarelle del mercatino Ben Fatto. Non mancheranno le caldarroste e il vino nuovo. «La Festa d’Autunno è tra gli appuntamenti più attesi in città – sottolinea l’assessore Marco Gandini -. E lo è anche grazie all’impegno, alla competenza e alla passione con cui Provaldagno dà vita e forma a questa manifestazione. Questa festa comporta infatti un lungo e attento lavoro e quest’anno, in particolare, un plauso va alla presidente Perin per lo sforzo sostenuto nell’adeguamento delle strutture. All’associazione, alle tante realtà coinvolte, ai volontari e alle volontarie impegnati va quindi il nostro grazie»».

La Festa d’Autunno inizia giovedì 29 ottobre alle 16. A quell’ora apre lo stand delle frittelle con la maresina, la sardela e le frittelle dolci. Dalle 18.30 aprono lo stand con i piatti della cucina di Provaldagno in piazza del Mercato e lo stand bavarese della Kolping Familie. Si potranno gustare anche i panini “onti”, i maroni e il turbinello. Dalle 20.30 alle 22.30 c’è musica dal vivo con la GiBIERfest Band. Solo per giovedì 29 ottobre le giostre fanno una promozione: con un biglietto si fanno due giri.

Venerdì 30 ottobre gli stand gastronomici restano aperti dal pomeriggio. Dalle 21 alle 23.30 in piazza del Mercato suonano dal vivo i The Growing Trees, UK Rock Tribute Band.

Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre la festa comincia alle 10 del mattino con “Ben fatto”, la piccola fiera del fare con passione. Sarà aperta nel cortile di Palazzo Festari in entrambe le giornate fino alle 20. Sabato sera, dalle 21 alle 23.30, si aspetta Halloween in piazza del Mercato con DJ The Bert. Domenica, dalle 18 alle 20, c’è musica dal vivo con i Chromatica. La manifestazione chiude domenica alle 21.30.

Dal pomeriggio di giovedì 29 ottobre fino a domenica 1 novembre ci saranno giostre e attrazioni viaggianti in piazza Roma, piazza del Municipio, piazza Dante, via Gaetano Marzotto e al parcheggio ex Marzottini.

Programma

Giovedì 29 ottobre

Serata a tema Festa Bavarese in onore dei nostri amici gemellati di Prien Am Chiemsee

dalle 16.00 alle 23.00 stand frittelle con la maresina, sardela e frittelle dolci

dalle 18.30 alle 23.00 stand con i piatti della cucina di Provaldagno in piazza del Mercato, panini “onti”, maroni e turbinello

dalle 18.30 apertura stand bavarese con la Kolping Familie

dalle 20.30 alle 22.30 musica dal vivo con la GiBIERfest Band

promozione giostre: compri 1 biglietto e fai 2 giri

Venerdì 30 ottobre

dalle 16.00 alle 23.00 stand frittelle salate e dolci

dalle 18.30 maroni e turbinello, panini “onti”, stand bavarese e cucina di Provaldagno in piazza del Mercato

dalle 21.00 alle 23.30 musica dal vivo in piazza del Mercato con The Growing Trees, UK Rock Tribute Band

Sabato 31 ottobre

dalle 10.00 alle 20.00 nel cortile di Palazzo Festari “Ben fatto – piccola fiera del fare con passione”

dalle 10.30 alle 13.30 stand frittelle maresina e sardela

dalle 11.30 alle 14.00 stand gastronomico di Provaldagno in piazza del Mercato

dalle 15.00 alle 23.00 frittelle dolci e salate, maroni e turbinello

dalle 18.30 alle 23.00 panini “onti”, stand bavarese, cucina di Provaldagno, maroni e turbinello

dalle 21.00 alle 23.30 “Aspettando Halloween” in piazza del Mercato con DJ The Bert

Domenica 1 novembre

dalle 10.00 alle 20.00 nel cortile di Palazzo Festari “Ben fatto – piccola fiera del fare con passione”

dalle 10.30 alle 13.30 frittelle salate e dolci, maroni e turbinello

dalle 11.30 alle 14.00 stand gastronomico di Provaldagno

dalle 15.00 alle 21.00 stand frittelle salate e dolci, maroni e turbinello

dalle 17.00 alle 21.00 panini “onti”

dalle 18.00 alle 20.00 musica dal vivo con i Chromatica

dalle 18.30 alle 21.00 stand gastronomico di Provaldagno in piazza del Mercato

ore 21.30 chiusura della manifestazione

Spostamento del mercato e modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della Festa d’Autunno, è previsto lo spostamento in via Lungo Agno Manzoni del mercato di martedì 27 ottobre e di venerdì 30 ottobre. Lo spostamento comporterà alcune modifiche alla viabilità.

Martedì 27 ottobre, dalle ore 5.00 alle ore 15.00, saranno vietate la sosta e la circolazione in via L. A. Manzoni nel tratto compreso tra viale Panzini e viale C. Colombo.

Venerdì 30 ottobre, dalle ore 5.00 alle ore 15.00, saranno vietate la sosta con rimozione e la circolazione in via L. A. Manzoni (nel tratto compreso tra viale V. E. Marzotto e viale C. Colombo), via Leopardi (nel tratto compreso tra l’intersezione con via L. A. Manzoni e l’accesso carrabile dell’Istituto Tecnico Commerciale “Luzzatti”), piazza Cavour (lato sud e lato nord), piazza Verdi (lato sud), viale V. E. Marzotto (nel tratto compreso tra via L.A. Manzoni e via Bellini), viale Panzini (nel tratto compreso tra via L.A. Manzoni e via Bellini) e via Bellini (nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza Cavour e viale Panzini). Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione in via Leopardi, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Trento e l’accesso carrabile dell’Istituto Tecnico Commerciale “Luzzatti”.