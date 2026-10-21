Paolo Cevoli al Teatro comunale per Vicenza for Children

Dopo i comici Giuseppe Giacobazzi, Andrea Pucci e Angelo Pintus, Vicenza for Children torna a teatro con il cabaret di Paolo Cevoli. Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Vicenza, “Figli di Troia” – con la T maiuscola “… mica quello che pensate voi…” – come tiene a sottolineare Cevoli – un esilarante monologo scritto, diretto e interpretato dallo stesso Cevoli, è in programma al Teatro Comunale di Vicenza, venerdì 23 ottobre 2026, alle 20.45. La serata sarà aperta dai saluti della consigliera comunale con delega alla promozione di eventi e attivazione giovanile Benedetta Ghiotto.Cambiano i protagonisti ma il fine rimane lo stesso: la sensibilizzazione e la raccolta fondi, in questo caso per sostenere le attività del Polo Bridge, un progetto avviato dall’Ulss 8 Berica nel 2017, grazie ad un primo finanziamento della Fondazione Cariverona, che oggi vede come capofila proprio Vicenza for Children che lo sostiene affiancata dalla Fondazione Dalla Vecchia Onlus.Il viaggio di Enea, portato sul palco in chiave ironica e contemporanea da Cevoli, diventa il simbolo dei tanti viaggi e delle avventure di vita, anche di chi sta attraversando un momento di fragilità, e che grazie a Vicenza for Children e al Polo Bridge, può trovare un approdo più sicuro. Il Polo Bridge rappresenta un modello altamente innovativo, perché funge da ponte tra la struttura ospedaliera che fa capo all’Ulss 8 Berica, i servizi territoriali e le scuole, diventando un punto di riferimento indispensabile per la presa in carico di giovani pazienti con fragilità psicologiche e disturbi del comportamento alimentare e del peso.«Proprio in questi giorni si celebra la Giornata mondiale della salute mentale – sottolinea Enrico Andreotti, presidente di Vicenza for Children – un’occasione in più per avere la consapevolezza che la salute mentale è parte integrante del benessere generale e un diritto universale, oltre ogni stigma. Le persone, i giovani, chi si trova in situazioni di fragilità va supportato e assistito per poter superare le proprie battaglie».«Il lavoro di Vicenza for Children e delle realtà coinvolte nel Polo Bridge rappresenta un contributo prezioso per l’intera comunità – fa sapere la consigliera comunale Benedetta Ghiotto -. A nome dell’amministrazione ringrazio quindi tutti gli attori coinvolti in questo importante progetto a sostengo dei giovani pazienti con fragilità psicologiche e disturbi del comportamento alimentare e del peso. Sono temi di grande rilevanza per il mondo giovanile, rispetto ai quali l’attenzione deve essere alta. E proprio per approfondire e affrontare i disagi che spesso colpiscono le giovani generazioni abbiamo istituito una commissione comunale di indagine sul mondo adolescenziale».La serata, che gode del patrocinio del Comune di Vicenza, del Teatro Comunale e dell’Azienda sanitaria, oltre al contributo di Rossi Catering, Banca delle Terre Venete e Banca Mediolanum (tramite l’iniziativa di tre family bankers vicentini), è aperta a soci, sostenitori e a tutta la cittadinanza, che avrà così modo di divertirsi e al contempo di contribuire a mantenere vivo un progetto essenziale per tante famiglie del nostro territorio.Sul palco, a dare il benvenuto a tutto il pubblico, ci sarà Lenny – Lanfranco Fossà cabarettista e anima di Lennyland, artista veneto che ha fatto della comicità, del teatro e dell’incontro con il pubblico una parte importante della propria vita, raccontando esperienze e trasformando ricordi in momenti di ironia e leggerezza. Comicità e solidarietà, Lenny da anni regala divertimento per sostenere i progetti di Vicenza for Children.L’ingresso è su prenotazione con donazione responsabile:https://www.tickettailor.com/events/vicenzaforchildrenaps/2281005Per informazioni: 375 803 1687





Foto: © Cevoli – Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)



