Pista sintetica temporanea per lo sci dei bambini, l’inaugurazione sabato 17 ottobre al Parco della Pace

VICENZA, 14 OTOTBRE 2026 – È prevista sabato 17 ottobre, alle 12, al Parco della Pace di Vicenza, l’inaugurazione ufficiale di una pista sintetica dedicata all’avviamento allo sci dei bambini, un’iniziativa promossa e gestita dall’associazione Asd Snow Kids Vicenza, in collaborazione con la Scuola Sci Prealpi Venete. All’inaugurazione parteciperà anche l’assessore con delega allo Sport e al Parco della Pace, Leone Zilio. Si tratta di un impianto assolutamente temporaneo – la pista resterà infatti installata solo fino al 29 novembre – con caratteristiche che garantiscono la preservazione del manto erboso sottostante.Il progetto nasce con l’obiettivo di portare lo sci direttamente in città, offrendo ai bambini e alle famiglie un’opportunità gratuita per conoscere e sperimentare uno sport tradizionalmente legato alla montagna. La pista rappresenta un primo passo di un percorso di avvicinamento allo sci che, grazie alla collaborazione con la Scuola Sci Prealpi Venete, potrà accompagnare i bambini dalle prime esperienze sulla superficie sintetica fino alle attività sulla neve. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione con Skadi, che ha messo a disposizione la struttura in comodato d’uso gratuito, ed Energia Pura, che ha contribuito alla realizzazione del progetto attraverso la fornitura di materiale.L’utilizzo di una superficie sintetica permette inoltre di promuovere lo sci anche al di fuori della stagione invernale, favorendo l’avvicinamento allo sport in un contesto urbano e valorizzando gli spazi verdi della città.Durante i weekend, dalle 9 alle 13, l’associazione organizzerà attività gratuite di avvicinamento allo sci dedicate ai bambini, seguite da maestri di sci qualificati. Le attività saranno gestite esclusivamente tramite prenotazione online attraverso il sito internet di Snow Kids Vicenza, con fasce orarie e disponibilità definite in base al personale e all’attrezzatura disponibili. Ogni prenotazione comprenderà gratuitamente l’assistenza di un maestro di sci qualificato, la fornitura dell’attrezzatura necessaria, compresi sci, scarponi e casco, e una prova didattica sulla pista sintetica. La pista rimarrà installata anche durante i giorni infrasettimanali, consentendone l’utilizzo autonomo da parte dei frequentatori del parco, nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e delle modalità previste.L’associazione provvederà a installare apposita cartellonistica informativa con le avvertenze di sicurezza, le modalità di utilizzo e un Qr code attraverso il quale le famiglie potranno consultare il calendario delle attività e prenotare le prove gratuite assistite durante i weekend.L’intero progetto si inserisce nella volontà di Asd Snow Kids Vicenza di promuovere lo sport fin dalla prima infanzia, valorizzando il movimento, le attività all’aria aperta e la possibilità di avvicinarsi agli sport invernali in maniera accessibile e coinvolgente. Dalla città alla neve, un passo alla volta: un’iniziativa che vuole trasformare il Parco della Pace in un punto di incontro tra sport, bambini, famiglie e montagna.Maggiori informazioni sul sito dell’associazione: https://www.snowkidsvicenza.com/