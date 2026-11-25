Vicenza, 25 novembre 2026 – Un nuovo edificio destinato a cohousing composto da 18 appartamenti che verranno assegnati in via prioritaria a persone anziane autosufficienti, singole o in coppia (per una capienza complessiva di circa 40 posti), che desiderano continuare a vivere in autonomia, in un contesto abitativo autonomo, accessibile in quanto privo di barriere architettoniche, sicuro e ricco di relazioni di comunità.

Sorgerà in contrà San Pietro a Vicenza, al posto dell’attuale complesso di proprietà di Ipab di Vicenza, che un tempo ospitava il Pensionato San Pietro, risalente agli anni ’60, adibito a casa albergo per anziani autosufficienti, dismesso nel 2017 in quanto obsoleto e non più funzionale alla tipologia di ospiti da accogliere.

All’interno della nuova struttura è previsto anche un Centro riabilitativo, dotato di palestre e ambulatori, che offrirà percorsi personalizzati di valutazione e trattamento, con accesso sia per i residenti, sia per le persone provenienti dal territorio.

La nuova progettualità è stata pensata per fornire nuove risposte ai bisogni abitativi, relazionali e assistenziali delle persone nella terza età e si inserisce a pieno titolo nella mission dell’Ente che già oggi, nei servizi agli anziani, spazia dall’autonomia alle condizioni di fragilità e non autosufficienza, valorizzando il collegamento tra opportunità abitative, riabilitative, semiresidenziali e residenziali.

Il nuovo complesso si inserisce, infatti, nella rete delle strutture Ipab di Vicenza presenti nell’area: oltre alla sede istituzionale di contrà San Pietro n. 60, la Rsa “Ottavio Trento” e l’omonimo Centro Diurno. Proprio il raccordo con queste due entità consentirà di orientare la persona e la famiglia verso risposte coerenti all’evoluzione dei bisogni, attivando le soluzioni che più si adeguano a ogni singolo individuo e alle sue necessità di servizi.

Il cohousing non si configura pertanto come una struttura residenziale assistenziale, bensì come una comunità abitativa leggera e inclusiva, collegata ai servizi di prossimità e del territorio, che ha l’obiettivo di promuovere l’invecchiamento attivo, l’indipendenza, la prevenzione della fragilità e il contrasto alla solitudine.

Risorse economiche

Fondazione PL24 ha generosamente manifestato la propria disponibilità a sostenere economicamente la realizzazione dell’iniziativa, mediante il finanziamento dell’opera e la realizzazione diretta dei relativi lavori, secondo modalità definite e formalizzate attraverso un’apposita convenzione.

Tale disponibilità rappresenta un’importante opportunità per Ipab di Vicenza, in quanto consente di perseguire un obiettivo di rilevante interesse sociale e istituzionale, sviluppando un modello di servizio innovativo, attraverso il contributo di risorse private destinate alla realizzazione di un’opera a finalità sociale, riducendo significativamente l’onere dell’investimento, fermo restando il rispetto delle procedure amministrative, tecniche, patrimoniali e contabili previste dalla normativa vigente.

Considerato l’aggiornamento dell’Accordo di programma stipulato tra Regione del Veneto, Ipab di Vicenza e Comune di Vicenza nel 2025, nel quale si specifica che, “qualora si verifichino le necessarie condizioni economiche a supporto, risulta confermata la volontà di procedere comunque alla realizzazione di una nuova unità di offerta su San Pietro, che possa rispondere alle richieste di servizi e/o residenzialità del territorio di riferimento e che consenta l’integrazione con i vincoli legati all’area stessa”, l’iniziativa si configura come un significativo investimento sociale per la città di Vicenza, in grado di coniugare la valorizzazione del patrimonio pubblico, la partecipazione dei soggetti privati e lo sviluppo di nuove forme di welfare territoriale.