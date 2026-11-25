Domenica 29 novembre, dalle 17.30 alle 19.30, a Palazzo delle Opere Sociali di Vicenza (piazza Duomo 2), la rassegna BaldiLibri ospita la scrittrice Catena Fiorello Galeano, che presenta il suo ultimo romanzo, “Serenata salentina” (Rizzoli). A dialogare con lei sarà Daniela Caracciolo.

Scrittrice, autrice e conduttrice televisiva originaria di Catania, Fiorello Galeano è una delle voci più affermate della narrativa italiana contemporanea, con titoli come “Picciridda”, “L’amore a due passi”, “Ciatuzzu” e “Vita e peccati di Maria Sentimento”. Il suo stile è delicato e autentico, ispirato al racconto mediterraneo, con i paesaggi del Sud come sfondo e storie di fragilità quotidiane e dinamiche familiari raccontate senza cedere al melodramma.

Al centro del nuovo romanzo c’è Gabriella, che a quarantadue anni scopre che la sua vita coniugale dorata era un’illusione. Rimasta sola in città nella calura estiva, incontra quattro donne alle prese con la fine di un amore o con una perdita insanabile. Insieme decidono di partire per il Salento: tra ulivi secolari, masserie e i canti in grico, il viaggio diventa un percorso di riconciliazione con se stesse e un patto di sorellanza.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti, con prenotazione consigliata a info@baldilibri.it o al 338 3946998.