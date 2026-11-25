Un compleanno importante si festeggia guardando al futuro: con questo spirito, Musei Altovicentino chiude l’anno celebrativo dei 25 anni dalla costituzione della rete, iniziato a marzo con la conferenza stampa di apertura. È stato un anno in cui la rete ha cambiato pelle, ha parlato a pubblici nuovi e ha scoperto che il proprio territorio, se raccontato bene, ha ancora moltissimo da dire. Il punto di partenza è stato il rinnovamento dell’identità: un logo rivisto, il nuovo slogan “Cultura in movimento” e una veste grafica coordinata per tutti i canali. Un linguaggio comune che oggi rende la rete più riconoscibile e più vicina a chi la visita, dal turista di passaggio alla famiglia che cerca un’idea per il weekend.



Racconti nuovi, voci nuove

Le collaborazioni con i content creator del turismo e della cultura (a partire dal progetto “VI-social” con l’OGD Pedemontana Veneta e Colli), il rilancio della newsletter e il podcast dedicato ai musei hanno portato la rete davanti a un pubblico più ampio e più giovane. Un’intera campagna fotografica ha raccolto immagini inedite di persone che vivono i musei: adulti tra le sale del museo della ceramica, bambini al

Villaggio preistorico di Monte Corgnon, partecipanti a un’escursione accompagnata anche dall’interprete dei segni. Un archivio che racconta una cultura aperta, accessibile e viva, e che alimenterà la comunicazione dei prossimi anni.

Il venticinquennale è passato anche per strade, fiere e feste: dalla Fiera del Cicloturismo di Padova alla Festa della Ceramica a Nove, fino a Raetica a Rotzo e alla giornata “Sapere&Fare” a Oliero, dedicata ai docenti e al FeSAV di Schio. A questi appuntamenti si sono aggiunti i segnalibri distribuiti attraverso la Rete delle Biblioteche Vicentine, i pieghevoli con la mappa dei musei e uno spazio dedicato sulla guida TCI speciale Ville Palladiane, che ha portato la rete anche a un pubblico nazionale. Il risultato è stato una significativa attenzione da parte della stampa locale e specializzata.



L’ingresso di Thiene, Marostica, Recoaro Terme e Roana

Il bilancio più bello è anche un punto di partenza: la rete infatti si allarga con sei nuovi ingressi.



● Thiene: nuovo partner, che aderisce per la prima volta quest’anno al progetto di rete museale, incrementando le offerte culturali con tre nuovi siti: l’Esposizione Archeologica Permanente, ospitata presso la Biblioteca Civica; il Castello di Thiene e la Fondazione Sandra e Giancarlo Bonollo per l’arte contemporanea.

Secondo l’Assessore alla Cultura del Comune di Thiene Ludovica Sartore, «l’adesione alla Rete dei Musei è un passo importante per la cultura thienese, in quanto ha lo scopo di inserirsi nel progetto culturale unitario per la valorizzazione dei musei. Infatti, la forza che scaturisce da un lavoro di squadra, permette di assicurare una maggiore visibilità alle varie iniziative che, grazie alla rete, trovano un riscontro difficilmente realizzabile da un singolo museo.»



● Marostica: ospitato negli spazi del Castello Inferiore, nel cuore della città simbolo della tradizione scacchistica, il Museo Internazionale degli Scacchi “Giovanni Longo” – Città di Marostica è il primo museo in Italia interamente dedicato al gioco degli scacchi. Attraverso una preziosa collezione di scacchiere, pezzi e opere provenienti da tutto il mondo, il percorso espositivo racconta l’evoluzione di questo gioco attraverso i secoli e i diversi continenti, mettendone in luce il valore storico, artistico e culturale. Un’esperienza aperta a tutti, appassionati e curiosi, arricchita da strumenti multimediali e soluzioni dedicate all’accessibilità.



● Recoaro Terme: con il Museo internazionale delle impronte dei grandi della fisarmonica, la rete accoglie una realtà culturale di assoluta originalità nel panorama nazionale e internazionale, dedicata alla memoria dei più importanti interpreti della fisarmonica. Una perla museale unica nel suo genere che conta oggi oltre 100 impronte della mano destra di concertisti, compositori e costruttori della fisarmonica da tutto il mondo. Tra le prime e più illustri figurano quelle dei padri fondatori Boccosi, Marcosignori e Bertolini, affiancate da pilastri della storia della musica come Art Van Damme, Wolmer Beltrami e Peppino Principe. Ogni impronta è accompagnata da preziosi cimeli personali dei musicisti: fotografie d’epoca, spartiti inediti, dischi storici e

pubblicazioni rare.



● Roana: Forte Verena è una delle fortificazioni più famose dell’Altopiano dei Sette Comuni. Fu da qui che partirono i primi colpi di artiglieria all’inizio della Prima Guerra Mondiale. Sebbene fu presto pesantemente danneggiato, ha un importante valore didattico perché illustra la tecnologia militare con le cupole corazzate, i depositi, la telemetria; l’importanza di una posizione visivamente strategica così come gli aspetti umani della guerra e, non ultimo, la trasformazione del paesaggio e della memoria pubblica, di cui è segno l’attività di restauro e recupero.



«Un interesse così ampio e trasversale, che attraversa patrimoni di tipologie diverse, non può passare inosservato. “Cultura in movimento” non è solo un motto: la cultura non è ferma, è in fermento. E il nostro progetto sa rispondere al bisogno di valorizzare patrimoni che sentono la necessità di essere tramandati di generazione in generazione», afferma Silvia Berlato, Presidente della rete Musei Altovicentino. «Il 2026 ha confermato che Musei Altovicentino è una comunità viva: 25 anni dopo, cresce, accoglie nuovi musei e raggiunge un pubblico nuovo. Ringrazio i Comuni, i musei, gli operatori e i partner che hanno reso possibile questo risultato. Continueremo a lavorare insieme, perché la cultura del nostro territorio resti in movimento.»