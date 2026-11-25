Ci sono storie che nascono dal dolore ma trovano nell’amore la forza di andare avanti. Quella di Janki Gandolfi, che vive a Vicenza, è diventata un libro: “La strada verso casa”, autobiografia pubblicata di recente su Amazon e sottotitolata «una storia vera di amore, coraggio e rinascita».

Il racconto comincia nelle strade dell’India, dove una bambina conosce troppo presto la povertà, la paura e l’abbandono. Poi l’arrivo in Italia, dove due genitori le danno una nuova famiglia e la possibilità di ricominciare. Ma trovare una casa, spiega la sinossi, non significa aver concluso il viaggio. Diventata donna e madre di tre figli, Gandolfi ha dovuto affrontare prove che hanno messo in discussione ciò che aveva costruito: separazioni dolorose, assenze, ingiustizie, solitudine e la battaglia di una madre che non smette di sperare nel ritorno dei propri figli.

Tra ricordi, ferite mai del tutto rimarginate e piccoli gesti capaci di restituire speranza, il libro si propone come la testimonianza di una donna che ha cercato di trasformare il dolore in forza e le fragilità in coraggio. Oggi Gandolfi vive e lavora a Vicenza, dove è operatrice socio sanitaria all’Ipab, e continua a «scrivere il suo futuro» accanto ai figli.

Il messaggio che affida ai lettori è rivolto a chi si è sentito solo o smarrito: «Non sempre possiamo scegliere ciò che la vita ci porta via, ma possiamo scegliere di non smettere di cercare la nostra strada». Una parte dei proventi delle vendite sosterrà un orfanotrofio in India.