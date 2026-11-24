Incrociando i dati Istat sugli acquisti online con le ricerche su Google dedicate all’evento e ai prodotti più ambiti, l’analisi di Casinos.com assegna al Veneto 77,0 punti su 100.Le promozioni sono partite giovedì 19, il “venerdì nero” vero e proprio è il 27 e la stagione degli sconti si chiuderà martedì 1° dicembre. In questi tredici giorni, secondo le stime dell’Osservatorio eCommerce B2c di Netcomm e del Politecnico di Milano, gli italiani spenderanno online circa 4,3 miliardi di euro, il 6% in più del 2025.Da una regione all’altra, però, l’appuntamento si vive in modo molto diverso. Secondo l’Indice del Black Friday 2026 di Casinos.com , il Veneto è la nona regione italiana più a caccia di sconti. Lo studio mette sullo stesso piano tre misure: gli acquisti online, cioè la quota della popolazione che compra sul web rilevata dall’Istat, l’interesse per l’evento su Google e il carrello, ovvero le ricerche sulle offerte dei prodotti più desiderati di moda, tecnologia, bellezza e casa, dai capi di Zara alla PS5.Secondo nel Nord-estSu questa scala il Veneto è nono in Italia con 77,0 punti su 100, tra la Liguria (78,2) e la Puglia (76,0), prima regione del Sud. Nel Nord-est lo precede soltanto l’Emilia-Romagna (81,6).Secondo l’Istat il 52,2% dei veneti fa acquisti online: un dato sopra la media nazionale (49%), ma sotto quella dell’area (53,5%). Il carrello è il tredicesimo del Paese.Dyson e AmazonSugli aspirapolvere e sugli asciugacapelli Dyson il Veneto è quarto in Italia, alla pari con la Toscana. Su Amazon è sesto, nelle ricerche generiche sul Black Friday settimo. Meno sentiti la moda e il conto alla rovescia: su Zara la regione è sedicesima, sulla data di inizio quindicesima.“In Veneto il Black Friday ha un’impronta molto concreta”, commenta Daniele Alfieri, Responsabile Media & PR di Casinos.com. “Si guarda all’elettrodomestico che dura nel tempo e al grande catalogo dove confrontare i prezzi: è uno shopping pratico, attento a ciò che serve davvero”.



Indice del Black Friday 2026: la classifica completa





MetodologiaL’Indice del Black Friday 2026 di Casinos.com è un indicatore composito della propensione al Black Friday nelle 20 regioni italiane, calcolato come media aritmetica di tre componenti di pari peso:Acquisti online: quota di popolazione che ha effettuato acquisti su Internet negli ultimi 12 mesi (Istat, Cittadini e ICT, anno 2025, tavola 4.2).Interesse: media dei valori regionali di Google Trends per le query “black friday”, “black friday quando inizia”, “black friday amazon” e “black friday unieuro”.Carrello: valori regionali di Google Trends per le query “black friday zara” (moda), “black friday iphone”, “black friday tv” e “black friday ps5” (tecnologia, media dei tre valori), “black friday sephora” (bellezza) e “black friday dyson” (casa ed elettrodomestici). Le quattro categorie sono ponderate in proporzione alle intenzioni d’acquisto rilevate dalla PwC Black Friday Survey 2026: moda 37%, tecnologia 35%, bellezza 20%, casa ed elettrodomestici 17%.I dati di Google Trends coprono il periodo novembre 2023-novembre 2026. Ogni indicatore è normalizzato rispetto al valore regionale massimo, posto pari a 100. Se Google Trends non fornisce dati per volumi di ricerca insufficienti, alla regione è attribuito valore 0 su quella query. L’indice esprime una propensione relativa e non una stima della spesa.



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