Nvidia, clamoroso ritorno di Jensen Huang dopo lo scandalo: il titolo vola del 33%

Colpo di scena ai vertici di Nvidia, il colosso americano dei semiconduttori che domina il mercato dell’intelligenza artificiale. Lunedì 23 novembre, a meno di due settimane dalle sue dimissioni, Jensen Huang è stato reintegrato nell’incarico di presidente e amministratore delegato. Una decisione sorprendente che ha provocato un’immediata impennata del titolo in Borsa, trascinando al rialzo Wall Street.

Il consiglio di amministrazione della società ha approvato all’unanimità il ritorno del fondatore, dopo una serie di incontri e valutazioni sulla sua possibilità di riprendere la guida dell’azienda. Nella decisione hanno avuto un ruolo anche i contatti con esponenti di alto livello del governo statunitense.

Huang aveva lasciato Nvidia il 12 novembre, travolto dalle polemiche legate a una presunta relazione con una donna sospettata di avere collegamenti con l’intelligence cinese. La vicenda aveva sollevato interrogativi sulla sicurezza nazionale americana e sul possibile trasferimento di tecnologie avanzate verso Pechino.

Il suo ritorno non determina però la conclusione delle indagini. Nvidia ha confermato che proseguiranno gli accertamenti affidati a un comitato indipendente e ha annunciato nuove misure di controllo sulla sicurezza e sul rispetto delle restrizioni commerciali.

Il presidente americano Donald Trump ha accolto favorevolmente la decisione, definendo Huang una figura di grande importanza per gli Stati Uniti.

La reazione dei mercati è stata immediata. Nelle prime ore delle contrattazioni di lunedì, le azioni Nvidia hanno registrato un rialzo superiore al 33%, facendo aumentare la capitalizzazione della società di oltre mille miliardi di dollari, fino a superare nuovamente i 4.000 miliardi.

Il ritorno di Huang ha contribuito anche al rimbalzo del Nasdaq, salito di circa il 6%, dopo una settimana di pesanti perdite per i titoli tecnologici.

La vicenda assume particolare rilievo perché Nvidia rappresenta uno dei pilastri dell’industria mondiale dell’intelligenza artificiale. I suoi processori alimentano i grandi centri di elaborazione dati utilizzati dalle principali aziende tecnologiche.

La scelta del consiglio di amministrazione chiude così una crisi ai vertici durata meno di due settimane, ma lascia aperti interrogativi giudiziari, politici e finanziari. Gli investitori hanno accolto con entusiasmo il ritorno del fondatore, mentre resta da chiarire quali conseguenze potranno avere le indagini ancora in corso.