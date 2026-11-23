23 Novembre 2026 - 16.50
VALDAGNO INAUGURA IL SUO PRIMO CAMPO IN ERBA SINTETICA
Valdagno festeggia il suo primo campo in erba sintetica all’antistadio dello stadio dei Fiori “Roberto Anzolin”. Realizzata dal Comune con un investimento di 273.000 euro tramite il bando Missione Comune, l’opera trasforma il vecchio fondo in terra in 3.000 mq di manto sintetico divisi in due campetti. L’impianto darà respiro al terreno principale e garantirà allenamenti continui a circa 130 giovani calciatori anche col maltempo. L’inaugurazione è il 5 dicembre alle 14:30 con un torneo Pulcini.