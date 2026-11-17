17 Novembre 2026 - 10.55
LONIGO, INAUGURATA LA NUOVA CASA DELLA COMUNITÀ: ASSISTENZA RAPIDA SENZA PASSARE DAL PRONTO SOCCORSO
Prosegue il viaggio alla scoperta delle Case della Comunità dell’Ulss 8 Berica con l’Open Day della nuova struttura di Lonigo, situata all’interno dell’ospedale. Un punto di riferimento fondamentale per il territorio che offre assistenza, consulenza e prestazioni infermieristiche per i bisogni sanitari non urgenti. Chiamando il numero gratuito 116117, i cittadini ricevono supporto immediato e possono accedere a controlli dei parametri vitali o medicazioni in tempi rapidi, evitando le attese del pronto soccorso.