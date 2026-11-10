NOVENTA VICENTINA, LA SANITÀ DEL FUTURO: LA NUOVA CASA DELLA COMUNITÀ METTE IL CITTADINO AL CENTRO

Noventa Vicentina è uno dei comuni scelti dall’Ulss 8 Berica per ospitare una delle nove Case della Comunità, situata in un’ala adiacente all’ospedale. La struttura offre spazi moderni dedicati alla salute per rendere l’assistenza sociosanitaria più semplice e vicina al territorio. Cuore del servizio è il PUA, Punto Unico di Accesso: un ponte di accoglienza e ascolto con personale amministrativo e infermieri per orientare i cittadini e attivare la presa in carico delle persone sole e fragili.