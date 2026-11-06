Lite in piazza a Lonigo, nasconde una pistola modificata con spray al peperoncino e un manganello: denunciato 56enne

Una pistola giocattolo modificata per nascondere uno spray urticante e un manganello telescopico. È quanto hanno scoperto i carabinieri durante un intervento per una lite scoppiata in pieno centro a Lonigo, in piazza Garibaldi, nel pomeriggio di martedì 3 novembre. A finire nei guai un uomo di 56 anni, residente in provincia di Verona, denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione relativa a un acceso diverbio tra alcune persone, nato apparentemente per motivi banali. Una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Lonigo ha raggiunto rapidamente la piazza, riuscendo a riportare la calma prima che la situazione potesse degenerare.

Durante gli accertamenti, però, l’attenzione dei militari si è concentrata su uno dei protagonisti della discussione. Si trattava di un 56enne già conosciuto dalle forze dell’ordine e destinatario, dal 2010, di un provvedimento che gli vietava di detenere armi.

I carabinieri hanno quindi deciso di approfondire il controllo, scoprendo che l’uomo aveva con sé due oggetti particolarmente sospetti: un manganello retrattile telescopico e una pistola giocattolo privata del caratteristico tappo rosso.

Proprio quest’ultima nascondeva la sorpresa più insolita. L’arma finta era stata modificata per ricavare al suo interno uno spazio destinato a contenere una bomboletta di spray urticante al peperoncino. Un oggetto che, oltre a somigliare a una vera pistola per l’assenza del tappo rosso, era stato trasformato in un contenitore per lo spray.

Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per il 56enne è scattata una denuncia a piede libero.

L’episodio si è concluso senza ulteriori conseguenze grazie all’intervento dei militari, che hanno impedito alla discussione di proseguire e hanno sottratto alla disponibilità dell’uomo gli oggetti rinvenuti.

L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio condotte dall’Arma dei Carabinieri per prevenire episodi di violenza e garantire la sicurezza nei luoghi pubblici.