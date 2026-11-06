Da Arzignano al tetto del mondo: Marco Chieregato e Giulia De Maio conquistano l’oro mondiale di danza in Canada

Un ballerino di Arzignano sul gradino più alto del podio mondiale. Marco Chieregato, insieme alla partner bolognese Giulia De Maio, ha conquistato in Canada il titolo di campione del mondo professionisti di Showdance, una delle discipline più spettacolari della danza sportiva internazionale.

La coppia italiana ha sbaragliato la concorrenza con una coreografia sulle note di “Rush E”, nella celebre interpretazione pianistica di Lang Lang. Un’esibizione di grande difficoltà tecnica e impatto scenico, capace di fondere le cinque danze Standard in un’unica rappresentazione, attraverso cambi di ritmo, interpretazione musicale e una straordinaria sintonia tra i due ballerini.

La performance ha convinto la maggioranza dei giudici internazionali, che ha assegnato a Chieregato e De Maio il primo posto e il titolo iridato nella massima categoria professionistica della specialità.

Per il territorio vicentino si tratta di un risultato prestigioso. Marco Chieregato è originario di Arzignano e insegna alla scuola Evoluzione Danza di Villaverla, dove segue sia gli allievi principianti sia gli atleti agonisti impegnati nelle competizioni nazionali e internazionali.

Al suo fianco Giulia De Maio, che vive e lavora a Bologna. I due ballano insieme da sette anni e hanno costruito un percorso sportivo di altissimo livello, raggiungendo numerose finali mondiali e imponendosi tra le coppie di riferimento della danza sportiva internazionale.

Tra i risultati più importanti della loro carriera figura anche la medaglia di bronzo conquistata ai World Games del 2025. Ora è arrivato il salto decisivo, con un oro mondiale che premia anni di allenamenti, preparazione tecnica e ricerca artistica.

La vittoria canadese porta così Arzignano e Villaverla ai vertici della danza sportiva mondiale, grazie a un atleta che continua a trasmettere la propria esperienza anche ai giovani ballerini del territorio vicentino.