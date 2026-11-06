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6 Novembre 2026 - 10.19

Pojana Maggiore – Incendio sul retro di una pizzeria: casetta in legno completamente distrutta dalle fiamme

REDAZIONE
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Un incendio ha completamente distrutto una casetta in legno utilizzata come deposito da una pizzeria a Pojana Maggiore, nel Vicentino. L’allarme è scattato nella serata di giovedì 5 novembre, in via Giovanni Spello, dove le fiamme hanno avvolto la struttura situata sul retro del locale.

All’interno del deposito si trovavano diversi materiali utilizzati per l’attività della pizzeria, andati distrutti nel rogo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lonigo, supportata da un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Vicenza. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse all’edificio principale.

Il rogo è rimasto circoscritto al deposito e non ha coinvolto i locali della pizzeria. Non si registrano feriti.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza. Le cause che hanno provocato le fiamme non sono ancora state rese note.

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