CRONACAVENETO
5 Novembre 2026 - 16.45

Incidente sul lavoro in un impianto biogas: operaio di 20 anni ustionato alle mani

Nicoletta Ugolini
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Rovigo 5 novembre 2026 – Un giovane operaio di 20 anni è rimasto ustionato alle mani questa mattina, 5 novembre, in un incidente sul lavoro avvenuto ad Ariano, in un sito di produzione di biogas.

Il ragazzo lavorava per una ditta impegnata nel revamping, cioè nell’ammodernamento, dell’impianto che produceva biogas per energia elettrica, di proprietà di Snam. I soccorsi sono stati immediati: il giovane, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato all’ospedale specializzato di Padova.

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