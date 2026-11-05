Tosano si espande: accordo per 15 ipermercati con NewPrinces, operazione fino a 453 milioni di euro

Il gruppo della grande distribuzione con sede a Cerea punta ad ampliare la propria rete commerciale attraverso un’intesa che prevede inizialmente l’affitto dei punti vendita e successivamente la possibilità di acquistarli. Coinvolti anche 13 immobili.

Importante operazione nel settore della grande distribuzione organizzata italiana. Il Gruppo Tosano, attraverso la società Nova Retail, ha raggiunto un accordo con NewPrinces per assumere la gestione di 15 ipermercati e grandi superfici commerciali appartenenti a GS, società controllata dal gruppo che ha acquisito Carrefour Italia.

L’intesa, annunciata giovedì 5 novembre 2026, prevede un valore contrattuale complessivo potenziale di 453 milioni di euro, subordinato al completamento di tutte le fasi dell’operazione. Per Tosano, realtà della distribuzione alimentare originaria di Cerea, nel Veronese, si tratta di un’importante opportunità di espansione sul mercato nazionale.

I 15 punti vendita interessati sviluppano attualmente un fatturato annuo di circa 500 milioni di euro, equivalente al 14% dei ricavi complessivi di GS, stimati in circa 3,5 miliardi.

L’accordo: cinque anni di affitto e possibilità di acquisto

La prima fase dell’operazione prevede che GS conceda in affitto al Gruppo Tosano i 15 rami d’azienda per cinque anni, con canoni complessivi di 110 milioni di euro. A questi si aggiungono 5 milioni per la concessione delle opzioni contrattuali e altri 10 milioni, che potranno essere considerati un anticipo sul prezzo di acquisto oppure un corrispettivo aggiuntivo per l’utilizzo degli immobili.

Il valore complessivo previsto per questa prima fase, nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto per tutti i cinque anni, raggiunge quindi 125 milioni di euro, oltre al valore delle merci presenti nei punti vendita al momento del passaggio di gestione.

L’accordo contempla anche una possibilità di recesso anticipato per Tosano, da comunicare entro il 30 aprile 2029, con effetti a partire dal 15 marzo 2031. In tale scenario, i corrispettivi previsti a favore di GS ammonterebbero a 75 milioni di euro, sempre escludendo il valore delle merci.

Tredici immobili e un piano fino al 2039

La seconda fase scatterà qualora Tosano eserciti le opzioni di acquisto entro il 30 giugno 2032. In questo caso, il gruppo potrà acquisire definitivamente i 15 rami d’azienda per un importo complessivo di 35 milioni di euro, dei quali 10 già ricompresi nella prima fase e 25 da versare successivamente.

Parallelamente è previsto un programma immobiliare della durata di sette anni, attraverso la formula del rent-to-buy, che interesserà 13 immobili di proprietà di GS.

Il prezzo complessivo concordato per gli immobili è pari a 248,6 milioni di euro. Il programma prevede versamenti per 280,4 milioni, comprensivi sia dei canoni di utilizzo sia degli acconti sull’acquisto, oltre a un saldo finale di 22,6 milioni nell’ipotesi di perfezionamento della compravendita entro il 30 giugno 2039.

Considerando tutte le componenti contrattuali, il valore potenziale dell’intera operazione arriva a 453 milioni di euro, ai quali si aggiungerà il valore delle scorte di merce trasferite. Non si tratta quindi di un esborso immediato né di un prezzo di acquisto già definitivamente garantito, ma dell’importo complessivo previsto nel caso in cui tutti gli accordi vengano portati a termine.

Tosano rafforza la presenza nella grande distribuzione

Per il Gruppo Tosano l’intesa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e consolidamento della propria presenza commerciale in Italia.

L’operazione permetterà all’azienda veronese di acquisire la gestione di strutture di grandi dimensioni, ampliando la rete distributiva e rafforzando il proprio ruolo nel comparto degli ipermercati.

Il contratto prevede inoltre che Tosano si faccia carico degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le condizioni concordate. È compresa anche la concessione in utilizzo del marchio Euromercato, attualmente di proprietà di GS.

Non è stato ancora specificato nell’annuncio ufficiale quali siano i 15 punti vendita coinvolti, né come verranno eventualmente modificati insegne e assetti commerciali delle singole strutture.

NewPrinces punta a migliorare la redditività

Dal punto di vista di NewPrinces, l’accordo rientra nel programma di riorganizzazione delle attività commerciali avviato dopo l’acquisizione di Carrefour Italia.

Il trasferimento della gestione delle grandi superfici a Tosano comporterà una riduzione del fatturato consolidato direttamente riconducibile ai punti vendita interessati, ma dovrebbe consentire un miglioramento significativo della redditività.

Secondo le stime della società, l’operazione potrebbe produrre un incremento annuo del margine operativo lordo di circa 40 milioni di euro durante i primi cinque anni e di 60,2 milioni annui nei successivi sette, qualora il piano venga realizzato integralmente.

Il presidente esecutivo di NewPrinces, Angelo Mastrolia, ha sottolineato il valore industriale dell’intesa e la competenza maturata da Tosano nella gestione degli ipermercati di grandi dimensioni, considerandolo un partner particolarmente qualificato per valorizzare le attività coinvolte.

Con questo accordo, NewPrinces considera conclusa la prima fase del proprio programma di riorganizzazione commerciale e intende concentrare gli investimenti futuri sul rilancio del marchio GS, privilegiando supermercati con superfici comprese tra 1.000 e 5.000 metri quadrati e punti vendita di prossimità GS Express.

Sono previsti interventi di ammodernamento delle strutture esistenti e un progressivo ampliamento della rete.

Operazione soggetta alle autorizzazioni

Il trasferimento effettivo dei punti vendita rimane subordinato al verificarsi delle condizioni contrattuali previste, comprese quelle riguardanti il procedimento presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Le modalità e i tempi del passaggio di gestione dipenderanno quindi anche dal completamento degli adempimenti necessari.

Ulteriori dettagli sugli effetti economici e finanziari dell’accordo saranno illustrati da NewPrinces il 10 novembre 2026, durante la presentazione dei risultati del gruppo aggiornati al 30 settembre.