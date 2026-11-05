Veneto – Smalti per unghie con sostanze cancerogene: sequestrate 440 confezioni in due negozi

Quattrocentoquaranta confezioni di smalti per unghie contenenti una sostanza classificata come cancerogena sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Treviso durante una serie di controlli sulla sicurezza dei prodotti cosmetici. L’operazione ha interessato due esercizi commerciali riconducibili alla stessa società. Il rappresentante legale dell’azienda è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso.

L’intervento è stato condotto dai militari della Compagnia di Conegliano, impegnati nelle verifiche per contrastare la vendita di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Durante le ispezioni, i finanzieri hanno individuato sugli scaffali centinaia di confezioni di smalti contenenti il colorante “CI 77820 – argento metallico Silver”, una sostanza inserita nell’elenco europeo dei composti classificati come CMR, acronimo utilizzato per identificare le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

Dal 1° maggio 2026 la commercializzazione di cosmetici contenenti questo colorante è vietata nell’Unione Europea, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2026/78, che ha aggiornato le disposizioni europee sulla sicurezza dei prodotti cosmetici.

Nonostante il divieto, i prodotti erano ancora disponibili per la vendita nei due negozi controllati. Le Fiamme Gialle hanno quindi provveduto al sequestro delle 440 confezioni, impedendone l’ulteriore commercializzazione.

Contestualmente, il rappresentante legale della società è stato segnalato all’autorità giudiziaria per la presunta violazione delle norme che limitano la vendita e l’impiego di sostanze considerate pericolose per la salute.

L’operazione rientra nell’attività di vigilanza svolta dalla Guardia di Finanza per individuare prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale ed europea.

L’obiettivo dei controlli è duplice: tutelare la salute dei consumatori e garantire una concorrenza corretta tra le attività commerciali, evitando che prodotti vietati possano continuare a essere distribuiti e venduti.

L’episodio richiama inoltre l’attenzione sull’importanza della composizione dei cosmetici e sul rispetto delle restrizioni introdotte per le sostanze che presentano rischi per la salute, anche quando si tratta di prodotti di uso comune come gli smalti per unghie.