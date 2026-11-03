Vicenza, rintracciato dai carabinieri un 46enne: deve scontare quasi tre anni per spaccio

VICENZA 3 NOVEMBRE 20206 – Un uomo di 46 anni, di origine straniera e domiciliato a Vicenza, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione del capoluogo durante i servizi di controllo del territorio. Nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso a novembre dello scorso anno dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Vicenza.

L’uomo è stato condannato in via definitiva per detenzione di droga ai fini di spaccio e deve scontare una pena residua di 2 anni, 8 mesi e 11 giorni di reclusione. Dopo le formalità di rito è stato portato nel carcere di Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.