CRONACA
3 Novembre 2026 - 16.43

Vicenza, rintracciato dai carabinieri un 46enne: deve scontare quasi tre anni per spaccio

Nicoletta Ugolini
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VICENZA 3 NOVEMBRE 20206 – Un uomo di 46 anni, di origine straniera e domiciliato a Vicenza, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione del capoluogo durante i servizi di controllo del territorio. Nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso a novembre dello scorso anno dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Vicenza.

L’uomo è stato condannato in via definitiva per detenzione di droga ai fini di spaccio e deve scontare una pena residua di 2 anni, 8 mesi e 11 giorni di reclusione. Dopo le formalità di rito è stato portato nel carcere di Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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