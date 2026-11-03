Visite e piccoli interventi in nero all’ospedale: medico sospeso, contestate oltre 150 prestazioni. Indagata anche un’infermiera

Un medico di 61 anni dell’ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco, in provincia di Padova, è finito al centro di un’inchiesta per presunte prestazioni sanitarie a pagamento non dichiarate, effettuate anche utilizzando strutture e apparecchiature pubbliche. Si tratta di Paolo Benin, in servizio nel reparto di endoscopia operativa, nei confronti del quale è stata disposta la sospensione dall’attività professionale.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari Claudio Marassi, su richiesta del pubblico ministero Roberto D’Angelo. Le accuse comprendono falso ideologico, truffa ai danni dell’Ulss 6 Euganea, interruzione di pubblico servizio e utilizzo indebito di attrezzature ospedaliere. Nell’indagine è coinvolta anche un’infermiera dello stesso ospedale, che secondo gli investigatori avrebbe collaborato con il medico occupandosi di alcune attività organizzative.

Il sistema contestato dagli inquirenti

Secondo la ricostruzione dell’accusa, tra il 2023 e il 2025 il professionista avrebbe effettuato piccoli interventi ambulatoriali, tra cui l’asportazione di nei e verruche, chiedendo ai pazienti compensi compresi tra 50 e 60 euro senza regolare registrazione.

Per giustificare le prestazioni, avrebbe successivamente pagato di tasca propria ticket ospedalieri di poco superiori a 4 euro, riferiti a semplici medicazioni. In alcuni casi avrebbe anche inserito gli appuntamenti nel sistema informatico come se fossero stati prenotati attraverso il Centro unico di prenotazione, facendo eseguire esami istologici sui tessuti prelevati.

L’inchiesta è partita da un esposto presentato dall’Ulss 6 nel luglio 2024, dopo che alcune verifiche interne avevano evidenziato anomalie nella documentazione relativa a 26 pazienti inseriti nelle liste per interventi chirurgici. Le prestazioni risultavano infatti associate a impegnative per medicazioni, in 16 casi emesse dallo stesso medico.

Gli investigatori ipotizzano inoltre che il professionista abbia svolto visite e interventi anche al di fuori dell’ospedale, nella propria abitazione di Borgoricco, nello studio di un medico a Campolongo Maggiore, nel Veneziano, e occasionalmente in una farmacia di Piove di Sacco.

Oltre 11mila euro di danni contestati dall’Ulss

L’azienda sanitaria ha quantificato in circa 5mila euro il danno relativo a 95 esami istologici e in ulteriori 6.559 euro quello riferito a 66 prestazioni non pagate. Gli accertamenti hanno inoltre individuato 27 episodi legati a registrazioni di medicazioni.

Nel corso delle indagini, durate circa un anno e mezzo, i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura hanno ascoltato una cinquantina di pazienti. Sono state inoltre sequestrate ricevute di ticket che, secondo l’accusa, il medico avrebbe pagato utilizzando due carte di credito personali.

Benin, assistito dall’avvocato Umberto Pauro, ha respinto le contestazioni dichiarandosi innocente e ha nel frattempo presentato le proprie dimissioni dall’ospedale.

Il medico era già stato coinvolto circa dieci anni fa in un altro procedimento riguardante presunte prestazioni non dichiarate all’interno della struttura sanitaria, conclusosi però con un’assoluzione.

Le responsabilità delle persone coinvolte nell’attuale inchiesta dovranno essere accertate nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto della presunzione di innocenza.