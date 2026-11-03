BRESSANVIDO E POIANELLA RISCOPRONO LE PROPRIE RADICI: LA STORIA LOCALE RACCONTATA IN UNA MAPPA D’AUTORE

Un viaggio affascinante tra memoria, geografia e radici locali prende vita a Bressanvido e Poianella. L’illustratore Alberto Zangini ha realizzato un’opera cartografica che unisce documenti storici, antiche mappe e curiosità del territorio, dalle origini legate al monastero dei Santi Felice e Fortunato fino alle risorgive. Voluta con forza dall’amministrazione guidata dal sindaco Luca Franzè, la mappa è esposta in municipio, collocata nei parchi e donata a ogni famiglia per valorizzare la storia e il patrimonio identitario della comunità.