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3 Novembre 2026 - 10.56

ARZIGNANO, INAUGURATE LE ROTATORIE CON GLI STEMMI PONTIFICI E GLI ULIVI DI CASTEL GANDOLFO

Elisa Santucci
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Venerdì 30 ottobre ad Arzignano sono state inaugurate le rotatorie riqualificate di viale Vicenza e San Zeno. Alla cerimonia, con il sindaco Riccardo Masiero, hanno partecipato il cardinale Fabio Baggio e il vescovo Giuliano Brugnotto. Le nuove composizioni ospitano stemmi pontifici e due ulivi provenienti dal Borgo Laudato Si’ di Castel Gandolfo, simboli di attenzione all’ambiente e al bene comune. Il progetto, realizzato con Green Hopes 4.0, prevede la manutenzione privata delle due aree per cinque anni.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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