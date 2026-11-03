ARZIGNANO, INAUGURATE LE ROTATORIE CON GLI STEMMI PONTIFICI E GLI ULIVI DI CASTEL GANDOLFO

Venerdì 30 ottobre ad Arzignano sono state inaugurate le rotatorie riqualificate di viale Vicenza e San Zeno. Alla cerimonia, con il sindaco Riccardo Masiero, hanno partecipato il cardinale Fabio Baggio e il vescovo Giuliano Brugnotto. Le nuove composizioni ospitano stemmi pontifici e due ulivi provenienti dal Borgo Laudato Si’ di Castel Gandolfo, simboli di attenzione all’ambiente e al bene comune. Il progetto, realizzato con Green Hopes 4.0, prevede la manutenzione privata delle due aree per cinque anni.