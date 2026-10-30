QUANDO LA TECNOLOGIA INCONTRA L’ELEGANZA: ECCO I NUOVI GIOIELLI MULTIMEDIALI

Nel panorama dell’innovazione contemporanea, il confine tra moda e tecnologia digitale si fa sempre più sottile. Nascono così i gioielli multimediali, accessori di alta qualità artigianale capaci di connettersi direttamente con gli smartphone grazie a tecnologie avanzate come l’NFC. Questo servizio esplora come un semplice bracciale possa trasformarsi in un ponte interattivo tra stile personale e funzionalità smart, offrendo un’esperienza unica e personalizzata per chi indossa il futuro. Intervista a Silvia Tedesco, creatrice di gioielli identitari digitali.