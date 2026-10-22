RIVOLUZIONE VIABILITÀ A NOVENTA VICENTINA: LA NUOVA ROTATORIA “A FAGIOLO” METTE IN SICUREZZA LA ‘RIVIERA’

A Noventa Vicentina sono in ultimazione i lavori per la messa in sicurezza dell’incrocio sulla SP 247, tra via Migliadizzi, via Masenello e via Croce di Pietra. Il progetto prevede una particolare rotatoria allungata, definita tecnicamente “a fagiolo”, studiata per agevolare le manovre dei mezzi pesanti in questa intersezione asimmetrica. L’opera ha richiesto un investimento totale di 730.000 euro, cofinanziato da Provincia e Comune, e sarà inaugurata a inizio novembre.