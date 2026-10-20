Lonigo, 14enne esce di strada con l’Ape Car: trasportato all’ospedale di Vicenza

Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 20 ottobre, a Bagnolo di Lonigo. Il giovane, alla guida della sua Ape Car, è finito fuori strada lungo via Fattorelle, riportando diversi traumi.

L’incidente si è verificato intorno alle 16. Per cause ancora da accertare, il quattordicenne ha perso il controllo del mezzo, uscendo dalla carreggiata. Nell’impatto è stato sfondato anche il parabrezza dell’Ape Car.

Sul posto sono stati attivati i sanitari del Suem 118, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Nonostante i traumi riportati, al momento dei primi soccorsi il ragazzo era emodinamicamente stabile e non presentava evidenti alterazioni neurologiche.

Considerata la dinamica dell’incidente e la necessità di approfondire le conseguenze dei traumi, i sanitari hanno disposto il trasferimento all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove il giovane è stato sottoposto agli accertamenti del caso.

Le forze dell’ordine sono state incaricate di ricostruire l’accaduto e verificare le circostanze che hanno provocato l’uscita di strada. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti.