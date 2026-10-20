Bassano, pretende farmaci e minaccia il personale dell’ospedale: nel borsello un cacciavite di 20 centimetri

Si è presentato all’ospedale di Bassano del Grappa pretendendo la consegna di farmaci e, di fronte al mancato accoglimento delle sue richieste, avrebbe iniziato a minacciare pesantemente il personale sanitario. Protagonista un cittadino straniero, domiciliato nella zona e già noto alle forze dell’ordine, denunciato dalla Polizia di Stato anche per il possesso ingiustificato di un cacciavite lungo circa 20 centimetri.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 19 ottobre, quando gli agenti del Commissariato di Bassano del Grappa sono intervenuti nella struttura ospedaliera in seguito alla segnalazione di una persona in evidente stato di alterazione psicofisica che stava creando problemi all’interno dei locali.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato l’uomo nella sala d’attesa, ancora fortemente agitato e intento a lamentarsi perché non gli erano stati consegnati i medicinali richiesti.

Dagli accertamenti e dalle dichiarazioni raccolte da un’operatrice socio-sanitaria è emerso che l’individuo, già protagonista di comportamenti analoghi e non residente nel comprensorio bassanese, avrebbe rivolto ripetute e gravi minacce verbali al personale, insistendo per ottenere i farmaci.

Prima di accompagnarlo negli uffici del Commissariato per gli accertamenti, gli agenti hanno effettuato un controllo, scoprendo all’interno del suo borsello un cacciavite della lunghezza complessiva di circa 20 centimetri. L’oggetto, detenuto senza una giustificazione valida, è stato immediatamente sequestrato.

L’operatrice sanitaria vittima delle intimidazioni ha formalizzato una denuncia. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per minacce aggravate nei confronti del personale sanitario e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

L’intervento rientra nell’attività di prevenzione e tutela della sicurezza svolta dalla Polizia di Stato, con particolare attenzione alla protezione degli operatori sanitari, sempre più spesso esposti a episodi di aggressività e intimidazione durante il servizio.